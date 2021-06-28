Gönül Yazar’dan gönderme!

Ünlü sanatçı Gönül Muharrir daha evvel tekraren yaşı ile ilgili yazılar yazan ses sanatkarı ve müellif Onur Akay’a, “Nasıl oldu da hakikat haber yaptın?” diyerek göndermede bulundu.

Taş Bebek lakaplı Gönül Müellif, Onur Akay’ın canlı yayında Müellif için “Nikah şahidi ile aşk yaşadı” açıklamasını resmi Facebook adresinden yorum yaparak doğruladı.

Akay, geçtiğimiz günlerde Yasemin Bozkurt’un televizyon programına konuk olduğunda şu açıklamayı yapmıştı:

“Gönül Müellif 1962 yılında oyuncu Özden Çelik’le evlenmiş ve o evlilik gerçekleşirken nikah şahidi sunucu Orhan Boran’mış. 1963 yılında Çelik’ten ayrılan Müellif, nikah şahidi Orhan Boran’la aşk yaşamaya başlamış.”

“AŞIK ORDUSU VARDI PEŞİMDE”

Daha evvel tekraren Gönül Yazar’ın yaşını ortaya çıkaran Onur Akay’a, “Nasıl oldu da hakikat haber yaptın? “ diyerek savını doğrulayan Gönül Müellif, “Allah var bu Orhan Boran bana aşık oldu bak bu gerçek. Nasıl oldu da yanlışsız haber yaptın? Tebrikler. Tıpkı gazinoda çalışıyorduk Orhan Ağabey derdim, bana aşık oldu. Behiye Aksoy, Orhan Boran biz birlikte çalışıyorduk. Bana kim aşık olmadı ki… Zevkli adammış onun gibisi gelmez. 7 yabancı lisan bilirdi, muhteşem bir beyefendi, mükemmel insandı. 20 yaşında var yoktum. Çok büyük aşık oldu. Ben napayım kimle baş edeyim, aşık ordusu vardı peşimde. Bırak bu öldü, komada düzgün haberler bekliyoruz.” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı