Goodyear, Cooper şirketini satın alma işlemini tamamladı

Birbirini tamamlayan eser portföyleri, hizmetler ve yeteneklere sahip bu iki öncü lastik şirketinin birleşmesiyle global lastik kesiminde Amerika Birleşik Devletleri merkezli daha da güçlü öncü bir şirket ortaya çıkacak. Birleşme sonucunda ortaya çıkan şirket, daha fazla seçenek sunarak, müşterilerin ve tüketicilerin Goodyear ve Cooper markalı lastiklerini tercih etmesini kolaylaştıracak.

Goodyear İdare Heyeti Lideri Richard J. Kramer, konu hakkında şunları söyledi: “Goodyear ve Cooper’ı resmi olarak bir ortaya getirmekten ve ortak odak noktamız olan müşteri, inovasyon ve yüksek kaliteli eser ve tahlillere yaklaşımımızı bir bütün olarak ortaya koymaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu birleşme, Goodyear’ın dünyada daha fazla tüketiciye hizmet sağlama kabiliyetini pekiştirirken, yeni mobilite ve filo tahlillerine daha fazla yatırımı desteklemek üzere şirketin büyümesini sağlıyor.”dedi.

Bu birleşme, Goodyear’ın ABD’deki öncü pozisyonunu daha da pekiştirirken, Kuzey Amerika’daki başka pazarlardaki pozisyonunu da değerli ölçüde geliştirecek. İki şirketin birleşmesi, Çin’de Goodyear’ın görünürlüğünü yaklaşık iki katına çıkarırken, mahallî araba üreticileriyle bağlantıları artıracak ve Goodyear’ın 2 bin 500 markalı perakende mağazası ağı üzerinden Cooper lastikleri için daha geniş bir dağıtım imkanı sağlayacak.

Bir ortaya gelen iki şirket, Goodyear’ın özgün ekipman ve üst segment değişim lastikleri pazarındaki gücünün yanı sıra, bilhassa hafif ticari ve SUV segmentlerinde güçlü olan Cooper markasının orta seviyeye hitap eden eserlerinden faydalanabilecek.

Birleşmenin kapanışı takip eden birinci yılın tamamında pay başına gelirleri artırması, Goodyear’ın bilanço durumunu orta seviyede güzelleştirmesi ve şirketin kaldıraç oranını azaltma kabiliyetini artırması bekleniyor.

Seçili Cooper tesislerini genişletme fırsatlarıyla sermaye verimliliği ve esnekliğinin artırılması bekleniyor. Ayrıyeten, Goodyear’ın global dağıtım ağına Cooper markasının eklenmesinin yeni ciro artışı fırsatları yaratacağı öngörülüyor.

ABD’de dal önderi olan bu paydaşlık, Goodyear’ın klâsik ve yeni kurulmuş orjinal ekipman üreticileri, otonom sürüş sistemi geliştiricileri, yeni ve esaslı filo şirketleri ve başka mobilite platformlarıyla olan ilgileri yoluyla lastik eserleri ve çok çeşitli hizmetler sunacak.

Tamamlayıcı iş modelleri, tertip yapıları ve dağıtım kanallarıyla Goodyear, paydaşlarına, müşterilerine, tüketicilerine ve çalışanlarına yarar sağlamak için Goodyear ve Cooper’ın en düzgün istikametlerini bir ortaya getirecek

Hibya Haber Ajansı