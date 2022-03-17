FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası’nın adı GOODYEAR FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası olarak değişti

Yıllara dayanan iş birliğini sürdüren Goodyear, en büyük kamyon yarışları organizasyonunun resmi isim sponsoru oldu.

Motor sporlarındaki köklü geçmişinden güç alan Goodyear, FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası’nın resmi isim sponsoru olarak şampiyonayla bağlarını güçlendiriyor. Bu yıldan itibaren, organizasyonun resmi adı Goodyear FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası veya Goodyear FIA ETRC olarak değişecek.

Goodyear FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası, kamyon yarışlarının en üst noktasını temsil ediyor. Organizasyon, ulaşım sektörüne, araç ve bileşenlerin performans ve dayanıklılığını sergileme, çığır açan teknolojileri tanıtma ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik gelişmeleri görücüye çıkarma olanağı veriyor. 2022 takvimini oluşturan 8 turda takımlar, Avrupa’nın önde gelen pistlerinde yarışarak, Goodyear teknolojisini sadece pistlerde değil, pist dışındaki taşımacılık filosu operasyonlarında kanıtlayacak.

2021 yılında 100 yenilenebilir HVO biyodizel yakıtlara geçerek daha çevreci bir geleceğe adım atan FIA ETRC, FIA bünyesinde sürdürülebilir biyo-yakıtla gerçekleştirilen ilk şampiyona olma unvanı kazandı. Üst düzey yakıt verimliliği ve düşük emisyonlara sahip yol tipi ürün geliştirme konusundaki birikimiyle Goodyear, ETRA (Avrupa Kamyon Yarışları Birliği) iş birliğiyle gelecek yıllarda yeni teknolojileri kullanıma sunacak. Bunun yanında, sağlam karkas teknolojisiyle dayanıklı ve uzun ömürlü kalırken, farklı koşullarda olağanüstü performans sağlayan lastikler geliştirme konusundaki uzmanlığını paylaşacak. Bu performans özelliklerinin yanı sıra, Goodyear’ın akıllı lastik izleme çözümlerine dahil ettiği lastik verisi toplama olanakları, gündelik taşımacılık operasyonlarında gelirleri artırma ve hizmet dışı kalma süresini en aza indirme için olduğu kadar, FIA ETRC yarışları için de önemli.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Goodyear Ticari İş Birimi Avrupa Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski; “Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonasının resmi isim sponsoru olarak bu organizasyona olan bağlılığımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Formula 1 tarihinin en başarılı lastik markası ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Nascar gibi dünya genelindeki pek çok şampiyonanın resmi lastik sağlayıcısı olarak, motor sporlarında uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişimiz var. FIA bünyesindeki bu şampiyona, artık Goodyear adıyla düzenlenerek bu konumu daha da güçlendirecek. Daha çevre dostu bir gelecek için Avrupa Kamyon Yarışları Birliğiyle yakın iş birliği içinde olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yarış gibi zorlu koşullar, lastik deformasyonu, lastik sıcaklık yönetimi ve yuvarlanma direnci gibi konularda bilgi sahibi olmamız için bize katma değer sağlayan birer test ortamı sunuyor. Takımlar ve taşımacılık şirketleri için inovasyonun sınırlarını zorlamayı seviyoruz ve parçaları bir araya getirerek, bunu daha sürdürülebilir malzemeler ve verimli lastik yönetimi sistemleri elde etmek için de yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ETRA Yönetici Direktörü Georg Fuchs ise; “FIA ETRC, karayolu taşımacılık sektöründe sürdürülebilir teknolojiler için öncü bir platform olmak ve aynı zamanda, kamyon yarışlarını üreticiler için önemli bir araştırma ve geliştirme platformu yapmak için var gücüyle çalışıyor. Goodyear ve FIA ETRC, sektörde daha sürdürülebilir çözümlerin sunulması konusunda aynı hedefleri paylaşıyor. Bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırıp, Goodyear’ı kamyon yarışlarında daha sürdürülebilir bir gelecek için yanımızda görmekten heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

Goodyear, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (Le Mans 24 Saat dahil) ve Avrupa Le Mans Serisi olmak üzere biyo-yakıtların kullanılacağı iki organizasyonun daha resmi lastik sağlayıcısı olarak yer alıyor. Goodyear, aynı zamanda her takım ve sürücünün elektrikli performans araçları için özel geliştirilmiş bir Goodyear Eagle F1 SuperSport kullandığı tamamen elektrikli araçlar için FIA ETCR – eTouring Otomobil Dünya Kupası’nın kurucu ortağı konumunda.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı