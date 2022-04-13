Google Cloud, Call Center Studio’yu güçlendiriyor!

Google Cloud, Şikago ve Türkiye’de Ar-Ge merkezi bulunan çağrı merkezi yazılım sağlayıcısı Call Center Studio’yla bir iş birliğine girdi. Bu kapsamında Call Center Studio güçlendirilerek Google Cloud üzerine kurulu bulut tabanlı bir çağrı merkezi platformu geliştirilecek.

Google Cloud, Şikago ve Türkiye’de Ar-Ge merkezi bulunan çağrı merkezi yazılım sağlayıcısı Call Center Studio’yla bir iş birliğine girdi. İş birliği kapsamında Call Center Studio güçlendirilerek Google Cloud üzerine kurulu bulut tabanlı bir çağrı merkezi platformu geliştirilecek. Call Center Studio, bulut tabanlı çağrı merkezinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Türkiye’de Google Cloud üzerine kurulu ilk çağrı merkezi yazılımlarından biri haline gelecek.

Günde iki milyon dakika ve bir milyonun üzerinde mesajı işleyen Call Center Studio’nun, iş birliğiyle birlikte 34 ülkede 600’den fazla müşteriye hitap edebilecek kapasiteye erişmesi hedefleniyor. Google Cloud ile yapılan bu iş birliği, Call Center Studio’nun yapay zekayı (AI) çağrı merkezi platformuna entegre etmesini ve Google Kubernetes Engine’i (GKE) kullanarak; yüksek düzeyde ölçeklenebilir, güvenilir ve yapay zeka destekli bir iletişim merkezi çözümü elde etmesini destekliyor. Öte yandan bu durum, yüksek hacimli iş yüklerini de etkinleştirmesine de olanak sağlıyor.

Call Center Studio, küresel ölçete trafiği yönetebilecek güç ve altyapıya sahip

Google Cloud platformu sayesinde hayatımıza giren Call Center Studio, Google Cloud’un altyapısıyla desteklenen güçlü bağlantı seçenekleri sayesinde müşterilerine zamandan tasarruf eden gelişmiş hizmetler sunabiliyor. Call Center Studio, sahip olduğu bu çözümlerle birlikte küresel ölçekte trafiği yönetebilecek güce ve altyapıya sahip olarak konumlanıyor. Elinde bulundurduğu güç ve altyapı sayesinde talebe göre hızlı ve sorunsuz bir şekilde ölçeklenebiliyor ve böylelikle tatiller gibi yoğun trafik dönemlerinde kullanıcılarına üst düzey fayda sağlamaya devam ediyor.

Call Center Studio, gerçek zamanlı ve tahmine dayalı analitik çözümleriyle içgörüler elde etmek için BigQuery’yi de bünyesinde bulundurarak platformun, iş büyümesi için daha bilinçli kararlar almasına olanak tanıyor. Bu süreçte büyük bir rol oynayan BigQuery ise, kullanıcıların kuruluş içindeki analitik içgörülere güvenli bir şekilde kolayca erişebilmesine ve paylaşabilmesine olanak sağlıyor.

Yapılan iş birliğinin Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda kazandığı ivmenin bir örneği olduğunu belirten Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Önder Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Google Cloud olarak, Call Center Studio müşterilerinin eski sistemlerinden kolaylıkla geçiş yapmalarını sağlayacak ve şirketin hizmetlerini dünyanın herhangi bir yerinde hızlı bir şekilde sunmasına olanak tanıyacak bir platform oluşturmak için büyük bir adım atıyoruz. Yaptığımız iş birliği sayesinde projenin teknolojik açıdan en gelişmiş çağrı merkezi platformlarından birinin oluşturulmasına öncülük etmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu doğrultuda da, vizyonu Türkiye’yi dijital bir ekonomi haline getirmek olan ve Call Center Studio gibi bunun da ötesine geçebilecek şirketlerle iş birliği yapma konusunda oldukça istekliyiz.”dedi.

Call Center Studio Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İdris Avcı da, iş birliği hakkında: “İşletmelerin dijital dönüşümlerini tamamlamalarına ve eski sistemlerle elde edemeyecekleri bir verimlilik düzeyine ulaşmalarına yardımcı olmak için Call Center Studio’yu kurduk. Google Cloud; hedefimize ulaşmayı ve dünya çapında yüzlerce çağrı merkezini dönüştürmeyi başarırken, bizler için bu geçişleri mümkün olan en düşük maliyet, zaman ve minimum sorun çıkacak şekilde tamamlamamıza yardımcı oldu. Google Cloud bizim her daim güvenilir destekçimiz olmaya devam ediyor.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı