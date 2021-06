Google’da Kendi Adınızı Arıyor musunuz

Eğitmen ve dijital irtibat profesyoneli Gamze Nurluoğlu, her geçen gün daha da kıymet kazanan “dijital iz” konusunda Google’da atılan her adımın nasıl iz bıraktığını yorumluyor. Herkesi yakından ilgilendiren bu bilgiler dijital medyadaki her bir kullanıcı için büyük ehemmiyet taşıyor.

Birçok insan, toplumsal medya hesaplarını büsbütün toplumsal ortamlar olarak görüyor ve kendi durumlarını ölçüsüz güncelliyor. Bu güncellemelerin eğitim yahut iş hayatına tesiri noktasında ise tereddütler çok ender oluşuyor. “Çoğu kullanıcı yalnızca kendi arkadaş etrafı ve takipçileri ile son gelişmeleri paylaştığını düşünüyor. Halbuki dijital dünyada paylaştığımız her şey bizi takip ediyor” diyen dijital bağlantı profesyoneli ve birebir isimli bağlantı şirketinin kurucusu Gamze Nurluoğlu “işverenler, toplumsal medyanın bir adayın kolay bir özgeçmişinden daha çok bilgi verdiğini söylüyor. Adayı hakikaten tanımanın yolu dijital izlerden geçiyor” diyerek herkesin Google arama platformunda kendi isminin nasıl göründüğünü denetim etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Dijital İz mi Dijital Kir mi?

Egosurfing ve Egogoogling tabirleri şahısların arama motorlarında kendi ismini aramasını temsil ediyor. Dijital dünyada varoldukça, bırakılan izler artıyor. Hasebiyle bu bilgileri denetim altına almak da zorlaşıyor. Nurluoğlu “Gizli bir Instagram hesabınızda yer alan bir bilginin bile herkese açık bir halde Google’da yer aldığını görebiliyorsunuz. Ya da bir bakıyorsunuz 10 sene evvelki bir özgeçmişiniz insanların karşısına birinci sırada çıkıyor” diyerek tüm bu sürecin “Dijital Varlık Yönetimi” ismi altında denetim altına nasıl alınacağına dair tekliflerini paylaşıyor:

Saklı Modda Arayın

Kullanıcıların kendi ismi ile kendilerini aramanın birinci kuralı, kapalı modda aramak. Tarayıcılara kaydedilen çerezler ve şahsî bilgiler olmadan, kullanıcıların kendi isimlerini aradıklarında neyle karşılaşacaklarını görmenin birinci ve tek yolu “gizli mod”da arama yapmaktan geçiyor.

Ayda 1 Sefer İsminizi Google’da Arayın

Kullanıcıların, dijital varlıklarını denetim edebilmeleri için kendi şirket yahut isimlerini sistemli aralıklarla takip etmeleri büyük değer taşıyor. Bu bahiste ülkü müddet ayda 1 kere denetim edilmesi tarafında. Bu vakit aralığında, yeni bilgileri yönetebilmek mümkün. “Fakat diyelim ki, çok göz önünde birisiniz ve hakkınızda ağır bir içerik akışı var. O vakit haftada asgarî bir kere arama yapmak daha verimli sonuç çıkartacaktır”.

Bir başka teklif de hakkında ağır bir içerik akışı olan ve el imkanları ile manuel tarama ile bu akışı denetim altına almak mümkün değilse, dijital dinleme hizmeti alınması gerekiyor. Böylelikle internet ortamında kişi hakkında yayınlanan tüm sonuçlar rapor olarak sunuluyor.

Bunun fiyatsız bir versiyonu da Google tarayıcısının sunduğu” Google Alert” hizmeti de kullanılabilir. Buraya ilgili sözler, anahtar söz olarak girildiğinde çıkan yeni sonuçlar kullanıcılara e-mail olarak bildiriliyor.

Birinci Sayfada Çıkan Sonuçlara Dikkat Edin

Arama sonuçlarında en kıymetli alan, sonuçlarda listelenen birinci sayfanın kendisidir. Bilhassa de birinci 5 sonuç. 2014 yılında Advanced Web Rankings tarafından yapılan bir araştırmaya nazaran, web trafiğinin neredeyse yüzde 95’i sonuçların birinci sayfasına gidiyor ve tüm tıklamaların yüzde 67’sinden fazlası birinci 5 sonuca gidiyor.

“Ayrıca unutmayın; beşerler sizin hakkınızda süratlice bilgi edinmek istedikleri için hakkınızda arama yapıyorlar. Sayfa sayfa gezmeyecekler ve birinci izlenimleri edip ayrılacaklar. Artık tekrar düşünün hakkınızdaki birinci 5 arama sonucu neydi?”

Birinci 5 Sayfayı Tarayın

“İnsanlar için birinci sayfa kıymetli diye yalnızca birinci sayfa sonuçlarına mı bakacağız? Hayır! Bizim için birinci 5 sayfa hayli kıymetli. Araştırmacı bireylerin; birinci sayfa ile yetinmeyeceğini unutmayın. Geri kalan sayfalardaki bilgileri gözden kaçırma riskini almayın ve tüm sayfaları tarayın.

Taramalarınızda; toplumsal medya hesaplarınız, arkadaşlık sitesi hesaplarınız, perakende satış istek listeleri, ileti panosu gönderileri, blog yazıları, yorumlar, bahsedenler ve başka web hizmeti hesaplarınızı gözden geçirin.”

Öne Çıkmasını İstemediğiniz Olumsuz Sonuçlara Birden Fazla Tıklamayın

Dijital platformlarda, kullanıcılar hakkında olumlu ve olumsuz birçok sonuç tıpkı sayfada listelenebiliyor. Kimilerine müdahale etme bahtı, bilhassa de “sözlük” misyonu üstlenen sayfalarda mümkün olamayabiliyor. “Burada yapacağımız şey olumsuz sonuçlara olabildiğince az tıklamak. Zira ne kadar çok tıklanırsa; arama sonuçlarında o kadar çok yükselmesini sağlayacaksınız. Tıklama aldıkça Google bu sonuca ilgi gösterildiğini düşünecek zira. Her ay denetim yaparken karşınıza birebir sonuç çıkıyorsa; onu artık tespit ettiğiniz için tıklamadan geçin.”

Gönderi Tarihine Nazaran Arayın

Her ay tertipli bir arama yapmaya başladığınızda, bir evreden sonra yalnızca son gönderi tarihine nazaran arama yaparak o ay neler eklendiği denetim edilebiliyor. Tarayıcıların gelişmiş arama seçenekleri ile de arama yapılan mevzu ile ilgili evvelki ay, hafta ve/veya son 24 saat içerisinde yükselen gönderilere bakılabiliyor.

Fotoğraf ve Görüntüler Kısmına Bakmayın Unutmayın

Dijital medyanın algoritmaları anahtar sözler üzerine odaklanıyor. Bu sebeple yalnızca söz odaklı değil, fotoğraf ve görüntü odaklı da arama yapılması kıymetli. “Sonuçları tararken özel olarak fotoğraf ve görüntü kısmına bakmayı unutmayın.

Bilhassa fotoğraf kısmından hangi sonuçları sizin isminizle eşleştirdiği kıymetli olacaktır. Bazen bir profil ilişkisi nedeniyle sizinle alakası olmayan fotoğraflar yer alabilir ya da etiketlendiğiniz lakin haberiniz olmayan fotoğraflar olabilir.”

İsminizle Bir arada Sizi Tanımlayan Unvan yahut Özellikleri de Arayın

“Unvanlar, şirketler ya da size ilişkin spesifik özellikler. İsminizle arama yaptıktan sonra bir de bu özellikler ile arama yapıp çıkan sonuçları değerlendirebilirsiniz. Böylelikle size ilişkin spesifik biz özellik üzerinden arama yapan şahısların karşılaştığı sonuçları da kıymetlendirme bahtınız olacaktır.”

Arama Süreci için Yalnızca Google ile Yetinmeyin

Arama motorları ortasında 69,89’luk açık orta pazar hissesiyle en tanınan arama motoru Google olsa da yalnızca Google üzerinden arama yapmamak gerekiyor. Arama yaparken Bing, Baidu ve Yahoo’nun da listeye eklenmesi değer taşıyor.

Kaldırmak İstediğiniz Bilgiler için Evvel Ana Kaynak ile Bağlantıya Geçin

Arama sonuçlarından bir bilgiyi kaldırmanın en süratli tahlili, ilgili sitenin yöneticisine ulaşmak ve bilgiyi ana kaynaktan kaldırmaktır. Site yöneticisinin yanıt vermediği yahut ulaşılamadığı bir durum olduğu takdirde talepler arama motoruna başvurarak ulaştırılabilir.

“Online prestij idaresi tek seferlik bir şey değil unutmayın; kendi şahsî marka algınız için devam etmeniz gereken bir süreç. Bu süreci kendiniz için verimli hale getirmek ve sizin hakkınızda bilgi almak isteyenlere kendinizi en yanlışsız biçim de tanıtmak da sizin elinizde.”

