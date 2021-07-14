Göz alerjisi kabusunuz olmasın

Göz alerjisi mevsimi geldi çattı. Bilhassa polen ve tozlu ortamlara yönelik alerjiniz varsa, alerjinizin daima tetiklendiği ilkbahar ve yaz aylarında göz sıhhatinize her vakit olduğundan daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Pekala, göz alerjisini ne üzere durumlar tetikliyor? Göz alerjisi; ev hayvanlarının tüylerinden, tozdan, polenlerden, dumandan, parfümden hatta vakit zaman yiyeceklerden dahi kaynaklanabiliyor.

Göz alerjisine neden olan durum tespit edilemediğinde, alerjik tepkinin daha da şiddetlenebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Tayfun Bavbek, “Göz alerjisi kronik bir rahatsızlık. Muhakkak periyotlarda kendini tekrar eden bir döngüye sahip. Göz alerjisi olan bireylerde burun alerjileri de görülebiliyor. Burnun kaşınması, tıkanması ve hapşırma üzere belirtiler oluşsa da bu durum, çoklukla mevsimsel alerjilere bağlı süreksiz bir süreç. Göz alerjisinde en sık karşılaşılan belirtiler ise beğenilen kızarma, şişme, kaşıntı, yanma, sulanma ve ışığa duyarlılık” açıklamasında bulundu.

Bu sürecin tedavisinde kullanılan en başarılı prosedürün göz damlaları olduğunu söz eden Bavbek, “Göz alerjisi olan bireyler, rahatsızlıkları artmaya başladığı andan itibaren günde ortalama 4 sefer damla kullanmalı. Çok ağır olaylarda danışanlarımızın kortizon kullanmaları da gerekebiliyor. Ancak yan tesirleri çok fazla olduğu için, bu ilacı bireyler kendi başlarına kullanmamalı. Göz hekiminin yakın takibi ve denetimi ile ilerlenmesi gerekiyor. Burada değerli olan nokta ise bu tip ilaçların yalnızca belirtileri ortadan kaldırması… Kronik bir rahatsızlık olduğu için göz alerjisi aşikâr devirlerde tekrar şiddetlenebiliyor” dedi.

Göz alerjisinde nelere dikkat edilmeli?

1-Polene alerjiniz varsa, havadaki polen ölçüsünün en yüksek olduğu periyotlarda dışarı çıkmamaya ihtimam gösterin.

2-Özellikle yaz devrinde dışarıya çıkarken gözlüğünü ve şapkanızı yanınızdan ayırmayın.

3-Evinizde ve otomobilinizde pencereleri kapalı tutun ve klima kullanın. Bu sayede iç yerlerde polene ve öbür tahriş edici etmenlere maruz kalma düzeyinizi düşürebilirsiniz.

4-Alerjik bünyeli bireylerin, meskenlerinde kullandıkları klimaların denetim ve paklığını sistemli aralıklarla yaptırmaları büyük değer taşıyor.

5-Küflü ortamlar, göz alerjisini tetikleyen bir öbür öge. Bu nedenle bodrum katı, banyo ve mutfak üzere rutubetin yüksek olduğu alanları sık sık temizleyin. Nem giderici aygıtlarla ortamı, göz sıhhatiniz için daha uygun hale getirebilirsiniz.

6-Yatak odanızda kesinlikle antialerjik nevresim kadroları kullanın.

7-Göz alerjinizi kedi-köpek tüyü tetikliyorsa, konut hayvanlarınızı mümkün olduğu kadar meskenin dışında tutmaya çaba edin.

8-Göz alerjiniz başladığında gözlerinizi asla ovalamayın. Aksi takdirde tahrişi daha da artırmış olursunuz. Bu noktada yapmanız gereken tek şey, göz doktorunuzun vermiş olduğu göz damlasını kullanmak.

Hibya Haber Ajansı