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Ana Sayfa Sağlık 7 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Göz çevresindeki yağ bezelerine dikkat

Göz çevresindeki yağ bezelerine dikkat

Göz kapağında ve etrafında oluşan yağ bezelerinin görmeyi olumsuz etkileyecek bir durum olmasa da büyüdükçe şahısta makus bir imaj oluşturuyor.Bu durumda psikolojiyi olumsuz etkiliyor.

Yağ bezeleri göz kapağı ve göz altı dahil bedenin rastgele bir bölgesinde yağ dokusundan oluşan âlâ huylu kitlelerdir.Bu yağ bezeleri çoğunlukla rastgele bir önemli sıhhat problemine neden olmaz.

Bedende yağ bezesi oluşumunun nedeni tam olarak bilinmese de  etkileyen faktörler vardır bunlar;yüksek kolestrol,kıl kökü iltihabı,genetik geçiş,metabolik hastalıklar,kötü beslenme,yağlı yiyecekler,gün içerisinde hareketsiz durmak üzere…

Göz ve etrafında oluşan yağ bezelerinin çıkmasının nedeni bölgedeki damarların yağlanmasından da kaynaklanabilir. Bu yağlanmanın kesin nedeni göz hekiminin muayenesi ve tetkikler sonrası ortaya çıkar.

Gözaltı bölgesindeki yağ bezelerinin geçmesi için öncelikle kolesterolü artıracak besinler tüketilmemelidir. Bu besinler arasında et, siyah çay, kahve, nescafe, peynir v.b. besinlerden uzak durmalısınız.

Uzak durulması gereken gıdaların dışında gerilimden de uzak olunmalıdır. Uykusuzluk, yorgunluk, hüzün, ağlamak üzere durumlar göz altı yağlarının artmasına sebep olabilir. Göz bölgesinde çıkan yağ bezelerinden kurtulmak için Plexr Plazma uygulaması yapılır.Son derece acısız, kolay ve kısa süren bu uygulama da göz kapağı bölgesine özel hazırlanan uyuşturucu jel sürüldükten sonra  PLEXR ile göz kapaklarınıza lazer vuruşları yapılıyor. Ve göz etrafı bölgesinde meydana gelen yağlardan kurtulmanızı sağlıyor.

Hibya Haber Ajansı

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