Gözde alerji mevsimi başladı, kaşımayın

Türk Oftalmoloji Derneği, mevsimsel göz alerjilerinin artış yaşandığı bu devirde bilhassa pandemi kaideleri sebebiyle gözlerin kaşınması şikayeti ve halk ortasında ‘kırmızı göz’ ismiyle bilinen göz alerjisi (alerjik konjonktivit) için uyulması gereken kıymetli hijyen kuralları hakkında ihtarlarda bulundu.

Türk Oftalmoloji Derneği, içinde bulunduğumuz bahar ayları ve yaklaşan yaz aylarında artış gösteren göz alerjisi şikayeti bulunanlar için değerli hijyen kuralı ikazlarında bulundu. Bilhassa pandemi devri sebebiyle şahısların el ve göz paklığı konusunda daha hassas ve hassas olmaları istendi. Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Ünite Lideri Prof. Dr. Ayşe Burcu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ında alerjik konjonktivit belirtileri görüldüğüne dikkat çekerek, son on yılda bu hastalığa yakalananların sayısında çok süratli bir yükseliş olduğunu söyledi.

Hava kirliliği en kıymetli sebep

Prof. Dr. Ayşe Burcu hem metropol kentlerde hem de gelişmekte olan ülkelerde hastalık belirtilerinin ağırlaştığını, bunun en kıymetli sebebinin ise kentleşme, hava kirliliği, iklim değişiklikleri, çocukluk çağlarında düşük enfeksiyon teması olduğunu kelamlarına ekledi.

Mevsimi geldi, kaşımayın

Prof. Dr. Ayşe Burcu, süratli bir biçimde şikayetleri azaltmak, bulguları denetim altına almak, hastanın hayat kalitesini arttırmak ve göz yüzeyinin hasarını önlemek gerektiğini belirterek “Tedavinin başında alerjenle teması azaltmak gerekir. Gereksiz ilaçlardan kaçınmak ve mümkünse gözetici içermeyen damlaları tercih edilmelidir. Ayrıyeten uzun vadeli denetimsiz ilaç kullanımı istenmeyen yan tesirler oluşturabilir.” diyerek şunları tavsiye etti:

Gözleri kaşımamak,

Yapay gözyaşı damları ile alerjenleri konjonktival keseden yıkayara k uzaklaştırmak,

k uzaklaştırmak, Günde 1-2 kere 5-10 dakika soğuk kompresler uygulamak

Kontakt lens kullanımına orta vermek,

Polenlerin ağır olduğu vakitlerde ve güneş ışınlarının en dik olarak geldiği saatlerde zarurî olmadıkça dışarı çıkmamak,

Dışarı çıkarken güneş gözlüğü, şapka, şemsiye kullanmak,

Meskende polen filtresi olan klima aygıtlarının kullanılması,

Polen mevsiminde mesken ve otomobil camlarının kapalı tutulması,

Kimyasal paklık unsurları, boya ve parfümlerden uzak durmak,

Tüylü evcil hayvanların uzaklaştırılması yahut her hafta yıkanması

Uykudan evvel saçları yıkamak,

Meskende tozları barındıracak halı, kilim üzere eşyaların ve tüylü oyuncakların bulundurulmaması,

Tedavi edilmezse görme kaybı olabilir

Prof. Dr. Ayşe Burcu ayrıyeten alerjilerin tekrarlayıcı özellikleri nedeniyle göz yüzeyinde istenmeyen komplikasyonlara ve denetimsiz ilaç kullanımının ise glokom ve katarakt üzere istenmeyen yan tesirlere neden olabileceğini aktardı. Belirtisi olmadan gelişen ve devam eden glokomun ise görme kaybına sebep olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Burcu, “Sürekli göz kaşımaya bağlı olarak gözün kornea katmanında incelme ve dikleşme (keratokonus) gelişebilir. Denetimsiz ilaç kullanımı ve göz kaşımanın doğuracağı sonuçlar konusunda hastalar kesinlikle bilgilendirilmelidir. Alerjik konjonktivitle bağlı yakınmaları olan hastaların bir göz doktoruna başvurup, uygun biçimde tedavi ve izlenmeleri, hastalığa bağlı kısa ve uzun periyodik komplikasyonların önlenmesi ve göz sıhhatlerinin korunması açısından değerlidir.” dedi.

Alerjik konjonktivit nedir?

Sulu, kızarık, kaşıntılı gözlerle, ekseriyetle sık tekrarlayan konjonktivit tablosudur. Dış ortamdan gelen alerjenlerin göz kapağının iç yüzünde bulunan ve alerjik tepkiye sebep olduğu bilinen mast hücrelerini uyarması sonucu oluşur. En sık geç çocukluk ve erken erişkin devrinde görülür, yaşla birlikte azalır.

Alerjik konjonktivitler akut ve kronik olmak üzere iki farklı seyir gösterirler. Akut kümede polen, ot, çim, toprak üzere havayla taşınan alerjenlere karşı sıklıkla ilkbahar ve sonbaharda gelişen mevsimsel alerjik konjonktivitler ile; toz, akar, hamam böceği, evcil hayvan tüyleri, küf ve hava kirliliği üzere alerjenlere karşı gelişen uzun müddetli (perennial-tüm yıl boyunca) alerjik konjonktivitler bulunur. Mevsimsel alerjik konjonktivit en sık görülen oküler alerji tipidir. Kronik kümede ise vernal keratokonjonktivit, atopik keratokonjonktivit, dev papiller konjonktivit ve kontakt blefarokonjonktivit yer almaktadır ve uzun süren ataklarla tekrarlayabilen tablolardır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı