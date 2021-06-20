Gözde Girişim’de genel müdür değişikliği

Beğenilen Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş’de genel müdür değişikliği yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin genel müdürlüğüne Levent Sipahi’nin atandığı bildirildi.
Hibya Haber Ajansı
Beğenilen Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş’de genel müdür değişikliği yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin genel müdürlüğüne Levent Sipahi’nin atandığı bildirildi.
Hibya Haber Ajansı
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