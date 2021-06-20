Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni pay alma hakkı

 Devam eden yeni hisse alma hakkına ait bildirim yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan aç
Ana Sayfa Ekonomi 20 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Gözde Girişim’de genel müdür değişikliği

Gözde Girişim’de genel müdür değişikliği

Beğenilen Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş’de genel müdür değişikliği yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin genel müdürlüğüne Levent Sipahi’nin atandığı bildirildi. 

Hibya Haber Ajansı

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