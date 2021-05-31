Gözlük alırken dikkat edilmesi gerekenler

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

Gözlük kullanımı hayatımızın vazgeçilmez ögeleri içindedir. Kırma kusuru durumlarında optik , parlak ışıktan korunmada güneş gözlüğü kullanımı hayatımızın bir kesimidir. Fakat gözlük kullanımı gerçek olmadığında fayda yerine ziyan oluşturabilmektedir.

Gözlük alırken dikkat edilecek değerli noktalardan birisi gözlük almadan evvel Göz Hastalıkları Hekim muayenesi olarak sorunun tam olarak belirlenmesi gereklidir. Yani muayene olmadan dinlendirici gözük almak istemek hakikat değildir. Zira dinlendirici gözlük denilen durum düşük numaralı gözlükler için kullanılan yanlışsız olmayan bir tabirdir ve göz bozukluğu olmayan bir kişi dinlendirici gözlük diye isimlendirilen bir gözlük kullanamaz.

Öteki kıymetli nokta kullandığımız gözlük camlarının kalitesidir. Optiklerden yani gözlük satan kurumlardan alınan camlarda bir sorun olmaz iken pazardan, kıyafet mağazalarından ya da seyyar satıcılardan alınıp kullanılan gözlük camları beğenilen bozukluklara sebep olabilmektedir.

Özelikle yakın gözlüklerinde karşılaştığımız bu durum görme kusurunu tam olarak düzeltmezken beğenilen diğer problemlere neden olabilmektedir.

Öbür bir değerli bir bahis ise kullandığımız gözlüğümüzü ne sıklıkla değiştirdiğimiz bahsidir. Orta ve ileri yaş durumlarında gözlük numaralarında bir değişiklik olmaz ve hastalarımız yıllarca birebir gözlüğü kullanmaya devam eder. Kullanılan her şey vakitle bozulur ve doğallığını kaybeder. Çizik ve yüzeyi bozulmuş gözlük camını ve gözlüğü kullanmaya devam etmek katiyetle yanlışsız değildir. Bu durum bilhassa çocuklarda çok kıymetlidir. Gözlük yeni alınmış bile olsa camında görme aksına uyan bölgede çizik, bozulma var ise kesinlikle değiştirilmelidir.

Son olarak kıymetli nokta bazen hasta olmadan yakınlarının gözlük reçetesi ile gözlük yaptırdıklarına şahit olmaktayız. Gözlük çerçevesinin kullanacak kişinin gözüne uygun olması değerlidir. Eski çerçeveye yeni cam takılma durumlarında ise takılacak camın odağı ile hastanın görme odağının üst üste gelmesi gerekmektedir. Hastaya ölçüm almadan yapılan gözlük camları görme kalitesinde bozulmalara neden olmaktadır. Bu durum bilhassa multifokal gözlüklerde bilhassa kıymetlidir. Gözlük camı çerçeveye yerleştirilirken yapılan odak kaymaları çok büyük problemlere neden olabilmektedir.

Hibya Haber Ajansı