Gri Koç'tan öğrencilere YKS kazanma formülü

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir’le Gençlik Buluşmaları kapsamında “Gri Koç” adıyla tanınan başarılı eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu’nu Denizlili gençlerle buluşturdu. Gri Koç’un 5 gün boyunca 15 seansta verdiği “YKS’ye 7 ay kala kazanma navigasyonu” adlı seminere 107 okuldan 15.856 öğrenci katıldı.

DENİZLİ (İGFA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir’le Gençlik Buluşmaları kapsamında Gri Koç’u ağırladı. Gri Koç adıyla tanınan eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde lise 11 ve 12. sınıf ile mezun öğrencilerle buluşarak “YKS’ye 7 ay kala kazanma navigasyonu” başlıklı sunumuyla başarının sırrını anlattı. Gri Koç’un 5 gün boyunca 15 seansta verdiği “YKS’ye 7 ay kala kazanma navigasyonu” adlı seminere 107 okuldan 15 bin 856 öğrenci katıldı. Günde 3 seans olmak üzere 5 gün boyunca 15 ayrı seansta gençlerle buluşan Gri Koç’un ilgiyle izlenen programlarına katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da sunum öğrencisi gençlerle bir araya gelerek başarılar diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını dile getiren Başkan Osman Zolan, gençlerin donanımlarını artırmak ve üniversite yolculuklarında destek olmak için proje ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Sınav ücretleri Büyükşehir’den

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sınav ücretlerini karşılayacaklarının müjdesini de gençlerle paylaşan Başkan Zolan, “Sizlerin hep yanında olduk, daha ileri ve güzele gitmeniz için de gayret sarf etmeye devam ediyoruz. Bu sene üniversite sınavına gireceksiniz. Sınav ücretlerinizi yatıracaksınız. Siz ücretleri yatırdıktan sonra biz duyuruya çıkacağız. Sınav ücretlerini yatırdığınız dekontları internet üzerinden bize göndereceksiniz. Biz de size yatırmış olduğunuz sınav ücretini iade edeceğiz” diye konuştu.

YKS’de altın değerinde tavsiyeler

Başarılı eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu ise interaktif sunumuyla gençlere üniversiteye uzanan yolda altın değerinde tavsiyelerde bulundu. “YKS’ye 7 ay kala kazanma navigasyonu” sunumunu yapan Gri Koç, öğrencilerin sınava hazırlık süreci, stresle baş etme yolları, verimli ders çalışma yöntemleri, zamanın iyi değerlendirilmesi ve motivasyonun yüksek tutulmasıyla ilgili bilgiler aktardı. Gri Koç, kendisini Denizlili gençlerle buluşturan ve çok değerli bir programın gerçekleşmesine vesile olan Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.

Kaynak : İGFA