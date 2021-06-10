Groupama Sigorta’nın yönetim kadrosu güçlenmeye devam ediyor

Küresel arenada 10 ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye’de esaslı bir mirasa sahip olan Groupama Sigorta’nın idare takımına Mahmut Emre Bayram Teknik ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı.

Sigorta bölümünün memleketler arası ve esaslı şirketlerinden Groupama Sigorta’nın idare takımına tecrübeli bir yönetici daha katıldı. Mahmut Emre Bayram, Teknik ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı vazifesiyle Genel Müdür Philippe-Henri Burlisson’a bağlı çalışacak.

Mahmut Emre Bayram, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Aviva Sigorta, Aksigorta, Sompo Sigorta ve Güneş Sigorta şirketlerinin idarelerinde vazife alan Bayram, son olarak Türkiye Sigorta’da Sıhhat Sigortalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı vazifesinde bulundu.

Mahmut Emre Bayram, 1 Haziran 2021 tarihi prestijiyle Groupama Sigorta’daki yeni misyonuna başladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı