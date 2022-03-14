Grup İmera Konseri 19 Mart Cumartesi Akşamı Gerçekleştirilecek

Grup İmera Konseri 19 Mart Cumartesi Akşamı Gerçekleştirilecek

 Sevilen müzik grubu İmera, 19 Mart Cumartesi akşamı Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konser
Ana Sayfa Kültür & Sanat 14 Mart 2022 5 Görüntüleme

Grup İmera Konseri 19 Mart Cumartesi Akşamı Gerçekleştirilecek

Grup İmera Konseri 19 Mart Cumartesi Akşamı Gerçekleştirilecek

Sevilen müzik grubu İmera, 19 Mart Cumartesi akşamı Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahne alacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor.

Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri ve konser, söyleşi, fuar ve tiyatro etkinlikleri ile binlerce Nevşehirliyi Türkiye’nin sevilen şair, yazar ve sanatçılarıyla buluşturan etkinliğin bu hafta sonu konuğu Grup İmera olacak.

19 Mart 2022 Cumartesi akşamı saat 19.30’da Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenecek olan ücretsiz halk konserine vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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