Grup İmera’dan Muhteşem Konser

Grup İmera’dan Muhteşem Konser

 Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan sevilen müzik grubu İmera, seslendirdikleri
Ana Sayfa Kültür & Sanat 19 Mart 2022 27 Görüntüleme

Grup İmera’dan Muhteşem Koner

Grup İmera’dan Muhteşem Koner

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan sevilen müzik grubu İmera, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Grup İmera, Nevşehir’de hayranları ile buluştu.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen konsere başta gençler olmak üzere Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Konserde Karadeniz ezgilerinin yanı sıra seslendirdikleri Nevşehir türküleri ile de büyük beğeni toplayan müzik grubu yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Grubun türkülerine büyük bir coşkuyla eşlik eden hayranları konser sonunda da grup üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Konser için Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür eden gençler, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser ve tiyatro etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Zorlu PSM’de Bu Hafta; 1-7 Mart

Zorlu PSM’de Bu Hafta; 1-7 Mart