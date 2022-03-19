Grup İmera’dan Muhteşem Konser

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan sevilen müzik grubu İmera, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Grup İmera, Nevşehir’de hayranları ile buluştu.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen konsere başta gençler olmak üzere Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Konserde Karadeniz ezgilerinin yanı sıra seslendirdikleri Nevşehir türküleri ile de büyük beğeni toplayan müzik grubu yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Grubun türkülerine büyük bir coşkuyla eşlik eden hayranları konser sonunda da grup üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Konser için Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür eden gençler, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser ve tiyatro etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı