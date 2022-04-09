Grup Tillo konseri ve Prof. Dr. Emin Ay sohbeti bu akşam Kapadokya Kültür Merkezi’nde

Grup Tillo konseri ve Prof. Dr. Emin Ay sohbeti bu akşam Kapadokya Kültür Merkezi’nde

 Nevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Grup Tillo, bu akşam
Ana Sayfa Kültür & Sanat 9 Nisan 2022 12 Görüntüleme

Grup Tillo konseri ve Prof. Dr. Emin Ay sohbeti bu akşam Kapadokya Kültür Merkezi’nde

Grup Tillo konseri ve Prof. Dr. Emin Ay sohbeti bu akşam Kapadokya Kültür Merkezi’nde

Nevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Grup Tillo, bu akşam Nevşehirlilerle buluşuyor. Konser sonrasında ise İlahiyatçı – Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ramazan sohbeti gerçekleştirecek.

Nevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayının manevi iklimini Nevşehirlilere yaşatabilmek amacı ile düzenlediği geleneksel etkinlikleri bu akşam başlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikler kapsamında Grup Tillo, sevilen eserlerini Nevşehirliler için seslendirecek.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 21.30’da başlayacak konserde grup, birbirinden güzel ilahileri seslendirirken izleyiciler de eşlik ederek keyifli bir gece yaşayacak.

Konser programının ardından ise İlahiyatçı – Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ve Oruç konularında Nevşehirlilerle sohbet gerçekleştirecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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