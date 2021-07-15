GSK ve iTeos Therapeutics immüno-onkoloji tedavilerinde öncü bir iş birliğine imza attı

GSK ile iTeos Therapeutics, yeni kuşak immüno-onkoloji kombinasyonlarını mümkün kılan bir anti-TIGIT monoklonal antikoru geliştirmek ve ticarileştirmek için güçlerini birleştirdi. GSK, bu iş birliği ile yeni kuşak immüno-onkoloji tedavileri için büyük kıymet taşıyan ve CD226 immün denetim düzeneğini hedefleyen antikor portföyünü pekiştirdi.

GSK, onkoloji alanındaki araştırmalarına ve sürdürülebilir yeni tedavi arayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bağışıklık sistemini aktive ederek kanser hücreleriyle savaşmasını sağlayan immüno-onkolojik tedavilerin yanı sıra, kanser epigenetiği ve sentetik letalitiye odaklanarak dönüştürücü tedaviler aracılığıyla hasta sağkalımını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

GSK ile yeni jenerasyon immüno-onkoloji terapötiklerinin keşfine ve geliştirilmesine öncülük eden biyofarmasötik şirketi olan iTeos Therapeutics, kanser hastaları için potansiyel bir tedavi olarak şu anda faz 1 geliştirme basamağındaki bir anti-TIGIT monoklonal antikoru üzerinde bir arada çalışacak.

GSK ve iTeos Therapeutics paydaşlığı, kanser hastaları için uzun müddet tesir ve yarar sağlayan immüno-onkolojik tedavilerin geliştirilmesine tıpkı vakitte tümör immünolojisindeki uzmanlıkla çeşitli kombinasyonların araştırılmasına imkan sağlayacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı