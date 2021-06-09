GSMA, Counterpoint, realme Ve Qualcomm, 3 Haziran’da Yapılacak “5G’yi Global Hale Getirmek: Herkes İçin Erişilebilirlik” Başlıklı 5G Zirvesini Duyurdu

GSMA, Counterpoint, realme ve Qualcomm, 3 Haziran’da bir 5G Doruğu düzenleyeceklerini duyurdu. Doruğun konusu “5G’yi Küresel Hale Getirmek: Herkes İçin Erişilebilirlik” olacak. Bu şirket yahut kuruluşların başkanları, global 5G gelişimi ve fırsatları hakkındaki görüşlerini farklı bakış açılarından paylaşacak.

Kalvin Bahia, GSMA Kurumsal İstihbarat Departmanı Baş Ekonomisti:

“5G, pandemi sonrası dünyada ekonomik büyümeyi hızlandırma fırsatı manasına geliyor.”

Peter Richardson, Lider Yardımcısı ve Kurucu Ortak, Counterpoint Araştırma Departmanı:

“5G, insanların yaşama, öğrenme ve çalışma biçimini temelden değiştirecek temel bir teknolojidir.”

realme Lider Yardımcısı, realme Hindistan ve Avrupa CEO’su Madhav Sheth:

“5G’nin dünyadaki genç insanların ‘akıllı yaşam’ şeklini hızlandıracak en büyük itici güç olacağına inanıyoruz.”

Johnny Chen, realme Marka Yöneticisi:

“Telefonlarımız, gençlerin kendilerini fizikî alanların ötesinde tabir etmelerine imkan tanıyacak.”

Rajen Vagadia, Lider Yardımcısı ve Lider, Qualcomm Hindistan ve SAARC:

“Qualcomm’un getirdiği yeniliklerde, varlıklı tüketici tecrübelerinden ilham alıyoruz. Snapdragon 778G 5G, akıllı telefon imkanlarının genişletilmesinde kilometre taşı fonksiyonu gören bir platformdur.”

İştirakçiler, farklı perspektiflerden “5G’yi Küresel Hale Getirmek: Herkes İçin Erişilebilirlik” konusunu ele alacaklar.

GSMA, gelişmekte olan pazarlarda 5G büyüme beklentilerinin karşılaştırılması, 5G taşınabilir İnternet’in benimsenmesinin önündeki maniler ve pandemi sonrası dünyada büyümeyi nasıl artırabileceği konusundaki görüşlerini paylaşacak.

Counterpoint, 5G’nin insanların teknolojiyi kullanma halini nasıl değiştirdiğine, 5G’deki kıymetli akıllı telefon oyuncularını gösteren kimi sayılara ve 5G gelişiminde akıllı telefondaki en yeni özelliklere odaklanacak.

realme, 5G periyodundaki rolleriyle ilgili kimi noktaları, neden 5G’nin dünyadaki genç insanlarda “akıllı yaşamı” hızlandıran en kıymetli itici güç olacağına inandıklarını, genç kullanıcılarda artan 5G talebi üzerine yapılan anketleri ve yeni çıkacak eser serileriyle ilgili birtakım bilgileri paylaşacak.

Qualcomm, 5G tecrübesinin tamamını sunmada değerli olan makul uygulamalara odaklanarak en uygun performansı sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle birlikte nasıl çalıştıkları hakkında konuşacak.

Tepe canlı yayını 3 Haziran’da saat 12:00’de başlayacak. Canlı yayını GSMA canlı yayın kanalında yahut realme resmi toplumsal medya kanallarında izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı