Gübretaş’ın Söğüt altın madeni projesi

Gübre Fabrikaları T.A.Ş, Söğüt altın madeni projesine ait bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Şirketimizin 2020 yılı olağan genel şura toplantısı gerçekleştirilmiş ve genel heyet gündeminin Söğüt altın madeni projesi ve ilgili gelişmeler hakkında genel şuraya bilgi verilmesi başlıklı 10. unsuru kapsamında, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Genel Müdürü Halit Semih Demircan tarafından maden alanının geçmişi, kaynak ve rezerv bilgileri ve alanda yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılmıştı. İlgili sunum, birebir tarihte kamuoyu ile de paylaşılmıştı. Projeye ait son periyotta yatırımcılarımızdan gelen ağır sorulara istinaden açıklama yapma muhtaçlığı hasıl olmuştur. Genel konseyimizden bu yana geçen mühlet zarfında proje ile ilgili gelişmeler şu formda özetlenebilir; sunumda belirtilen ÇED raporuna ait süreç devam etmektedir. Yetkili kurum görüşleri toplanmaktadır. Yeraltı madencilik faaliyetlerine yönelik yeraltı maden ekipmanlarının büyük kısmının siparişi tamamlanmıştır. 1. etap tesis mühendislik çalışması başlamış olup ekipmanların bir kısmının tedarik süreci başlamıştır. 2. etap tesis mühendislik görüşmeleri devam etmekte olup 3-4 haftaya tamamlanması planlanmaktadır. Teknik ve idari konumlara orta düzey yönetici ve teknik işçi istihdamı devam etmektedir.”

Hibya Haber Ajansı