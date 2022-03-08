Güçlü Kadınlar Doğa Sporunda Buluştu!

SPX, Merrel Türkiye ve Swissôtel The Bosphorus Pürovel Spa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yapılan etkinlikte kadınlara ilham verdi

Outdoor ve extreme sporların lider markası SPX (Sport Point Extreme), Swissôtel The Bosphorus Pürovel Spa & Sport ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirdiği etkinlikte “Güçlü Kadınlara” zor hava şartlarında gerçek bir doğa antrenmanı sundu. 6 Mart Pazar günü yapılan etkinlik, güçlü kadınları spor hocalarıyla birlikte Swissôtel The Bosphorus Pürovel Spa Vita Parkur’da buluşturdu. Birbirinden değerli konuşmacıları çatısı altında toplayan etkinlik, “Kadının Gücü Doğada!” temasıyla gerçekleşti.

SPX ve Merrel Türkiye sponsorluğunda Swissôtel iş birliği ile, İstanbul’da şehrin içinde yaratılan doğal bir ortamda yapılan etkinlik zor hava koşullarında bile kadının gücüne dikkat çekti. Birbirinden değerli konukları “Kadının Gücü Doğada!” temasıyla ağırlayan etkinliğe geniş katılım sağlandı.

Seyahat, spor ve modaya dair hikayeler paylaşıldı

Programda yer alan “Women Talks” başlıklı konuşmaya birbirinden değerli ve ‘Güçlü Kadın’lar katılarak seyahat, spor ve modaya dair hikayelerini ve tavsiyelerini paylaştı. Hürriyet Seyahat Yazı İşleri Müdürü Gülay Barbaros Altan, geçmişten günümüze özgür ve güçlü kadınların ilham veren seyahat hikayelerine değinerek “Merak ve cesaret her zaman cebimizde olması gereken duygulardır. Gezginler seyahatleri sırasında kendi içlerine de yolculuk yaparlar. Seyahat, hem insanın kendini bulması hem de dünyayı keşfetmesi için çok özel bir deneyimdir” dedi. Turkuvaz Medya Grubu’ndan Dijital İçerik Yöneticisi Pınar Aksu, sürdürülebilir modaya ve kadının moda anlayışına değinirken şu ifadeleri kullandı: “Dergiler, kadınlar için yol gösterici içerikler sunuyor, fakat bütün kadınlar kendilerine ‘kapak kızı’ ya da ‘TV dizisi kızı’ olmak gibi bir sorumluluk yüklüyor. Moda kişinin kendini rahat hissettiği kıyafetleri kombinleyebilmesidir” dedi. Turkuvaz Medya Grubu Dijital Proje Yöneticisi Aslıhan Sever ise pandemi sebebiyle artan dijital projeler ve online toplantılar sayesinde insanların doğaya ve doğa sporlarına merak sardığını belirtti. Creative Director Hande Can ise, seyahat sırasında ve sporda iyi görünmenin detaylarını paylaşarak “Doğa sporları modası artık şehre indi.Örneğin kayak tatili için edindiğiniz bir montu günlük hayatta çok güzel ve rahat kombinleyebiliyorsunuz. Yaz-kış demeden renkli kıyafetler tercih edebilirsiniz. Kadınlar renkten korkuyor, herkes uygun bulduğu renklerle ışıl ışıl görünebilir ve çok güzel fotoğraflar elde edebilir. Seyahat valizlerinizi hazırlarken gün gün planlama yapabilir ve valiz ağırlığınızı minimum seviyede tutabilirsiniz” dedi.

SPX ve Swissôtel The Bosphorus Pürovel Spa’nın düzenlediği etkinliğe katılanlar, hem spor yaparak hem konuşmaları takip ederek verimli saatler geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı