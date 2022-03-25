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Ana Sayfa Magazin 25 Mart 2022 15 Görüntüleme

Gülay İlbeyi; Pop dünyasında görüntü var ses yok

Gülay İlbeyi; Pop dünyasında görüntü var ses yok

14 yıldır profesyonel olarak müzik yaşantısını devam ettiren ve Türkiye’nin her yerinde sahneye çıkan Gülay İlbeyi yeni single çalışması “Karayazım”la iddialı…

Çocukluk yıllarında başlayan müzik aşkını uzun yıllardır profesyonelliğe döken ve 2015’te katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasının ardından aralıksız olarak sahnelerine devam eden Gülay İlbeyi, “Karayazım” adlı hareketli çalışmasının kulaklarda yer edeceğine inandığını söyledi.

Yapımcısı Faruk Özdemir’in de desteğiyle iddialı bir klibe imza atan Gülay İlbeyi tek güvencesinin sesi olduğunun altını çizdi.

Sahnenin müzik dünyası için er meydanı olduğu yıllara atıfta bulunan Gülay İlbeyi, “Yıllar önce sesi olmayan sahne yapamazdı. Artık sahneler de bozuk televizyon gibi… Çoğunda görüntü var ama ses yok. Güzel giyinmek, estetik durmak sahne için elbette önemli ama yüzlerce kişilik konser salonu sizin kıyafetlerinizi görmeye değil sesinizi duymaya geliyor. Sesi çıkmayanlar kıyafetten medet ummaya başlamış” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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