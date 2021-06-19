Gülinler ile ‘Bir Masada Oturduk’ta haftanın konuğu Can Bonomo

Büyük Konut Ablukada’nın sevilen solisti Gülinler’in sunduğu Şiddetli PSM’nin dijital serisi “Bir Masada Oturduk” bu hafta son albümü Ruhum Bela’yı 2019’da yayımlayan ve devamında birkaç ay ortayla tekliler paylaşmaya devam eden Can Bonomo’yu ağırlıyor.

Her Cuma izleyicilerle buluşan “Bir Masada Oturduk” yeni kısmıyla

18 Haziran akşamı saat 20.00’de Şiddetli PSM Youtube kanalında yayında.

Dijital dünyada farklı formatlardaki içeriklerini seyirciyle buluşturmayı sürdüren Şiddetli PSM, Gülinler’in sunduğu “Bir Masada Oturduk” programını Şiddetli PSM YouTube kanalında izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Gülinler’in kendi yaratıcı alanını bir sahneye dönüştürdüğü programın yeni kısmına, müzisyenliğinin yanı sıra şiir kitapları ve fotoğraf stantları üzere sanatın farklı kollarında da yapıtları bulunan, son albümü Ruhum Bela’yı 2019’da yayımlayan ve devamında birkaç ay ortayla tekliler paylaşmaya devam eden Can Bonomo konuk oluyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan, kelam ve müziği kendisine ilişkin olan son teklisi “Kaplan”ı dinleyicilerin beğenisine sunan Bonomo, Bir Masada Oturduk programında baba olmanın hissettirdiklerinden şiir tutkusuna, Eurovision tecrübesinden oyun merakına birçok hususta Gülinler’in sorularını yanıtlıyor.

Çekimleri Şiddetli PSM’nin sevilen Caz Kulübü touché’de fizikî uzaklık tedbirleri ile gerçekleştirilen ve Bant Mag.’ın da editöryel ve kreatif olarak dâhil olduğu “Bir Masada Oturduk” yeni kısmı ile 18 Haziran’da Kuvvetli PSM Youtube kanalında izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı