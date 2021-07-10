Gülinler ile ‘Bir Masada Oturduk’ta haftanın konuğu Ceylan Ertem

Büyük Konut Ablukada’nın sevilen solisti Gülinler’in sunduğu Şiddetli PSM’nin dijital serisi “Bir Masada Oturduk” bu hafta, kelam ve müziği kendisine ilişkin olan son teklisi “Sis”i Mayıs ayında dinleyicilerle buluşturan Ceylan Ertem’i ağırlıyor.

Her Cuma izleyicilerle buluşan “Bir Masada Oturduk” yeni kısmıyla

25 Haziran akşamı saat 20.00’de Şiddetli PSM YouTube kanalında yayında.

Dijital dünyada farklı formatlardaki içeriklerini seyirciyle buluşturmayı sürdüren Şiddetli PSM, Gülinler’in sunduğu “Bir Masada Oturduk” programını Güçlü PSM YouTube kanalında izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Gülinler’in kendi yaratıcı alanını bir sahneye dönüştürdüğü programın yeni kısmına, güçlü yorumu ve bestekar kimliğiyle tanıdığımız Ceylan Ertem konuk oluyor. Kelam ve müziği kendisine ilişkin olan son teklisi “Sis”i Mayıs ayında yayımlayan Ertem müzikal serüveni ve yaşantısına dair samimi sohbetle Gülinler’in eğlenceli masasına oturuyor. Konutunu paylaştığı hayvan dostlarından, hayallerinden, Beyoğlu’nda her hafta sahne alıp coverlar seslendirdiği yıllardan bahseden müzisyen, yakın gelecekte yayımlanacak ve bir Sezen Aksu bestesi olan yeni müziğine dair ipuçlarını da Bir Masada Oturduk’ta verdi.

Çekimleri Güçlü PSM’nin sevilen caz kulübü touché’de fizikî ara tedbirleri ile gerçekleştirilen ve Bant Mag.’ın da editöryel ve kreatif olarak dâhil olduğu “Bir Masada Oturduk” yeni kısmı ile 25 Haziran’da Kuvvetli PSM Youtube kanalında izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı