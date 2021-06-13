Gülinler ile ‘Bir Masada Oturduk’ta haftanın konuğu Nilipek

Büyük Konut Ablukada’nın sevilen solisti Gülinler’in sunduğu Güçlü PSM’nin yeni dijital serisi “Bir Masada Oturduk” bu hafta üçüncü solo albümü “Mektuplar”ı geçtiğimiz sene dinleyicilerle buluşturan Nilipek’i ağırlıyor.

Her Cuma izleyicilerle buluşan “Bir Masada Oturduk” yeni kısmıyla 4 Haziran akşamı saat 20.00’de Güçlü PSM Youtube kanalında yayında.

Dijital dünyada farklı formatlardaki içeriklerini seyirciyle buluşturmayı sürdüren Şiddetli PSM, şu sıralar birinci solo albümü için hazırlıklarını sürdüren Gülinler’in sunduğu “Bir Masada Oturduk” programını Kuvvetli PSM YouTube kanalında izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Gülinler’in kendi yaratıcı alanını bir sahneye dönüştürdüğü programın yeni kısmında, birinci albümü “Sabah” ve akabinde gelen “Döngü” ile kendine günümüz müziğinde özel bir yer açan ve şimdiye dek kaydettiği en ferdî ve mahrem albüm olarak tanımladığı iki kısımdan oluşan “Mektuplar”ı geçtiğimiz sene yayınlayan Nilipek konuk oluyor. Nilipek, ismiyle müsemma, ipek üzere ve sakinleştirici sesinin yanı sıra müzik sözlerindeki incelik ve zekâ ile de yerli sahnenin öne çıkan isimleri ortasında kendini gösteriyor. Gülinler ve Nilipek, yeni Bir Masada Oturduk kısmında “Mektuplar” albümündeki incelikli kelamlardan bir müzik kolajı da yaptı.

Çekimleri Şiddetli PSM’nin sevilen Caz Kulübü touché’de fiziki ara tedbirleri ile gerçekleştirilen ve Bant Mag.’ın da editöryel ve kreatif olarak dâhil olduğu “Bir Masada Oturduk” yeni kısmı ile 4 Haziran’da Şiddetli PSM Youtube kanalında izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı