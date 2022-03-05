Gülsin Onay Karşıyakalıları mest etti

Dünya çapında tanınmış piyano sanatçısı Gülsin Onay, Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde düzenlenen resitalde Karşıyakalıları büyüledi. Sanatçı konser sonunda Karşıyaka Lisesi öğrenci korosu ile birlikte lise marşını da seslendirdi.

Uluslararası platformda pek çok başarılara ve ödüllere sahip olan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, Karşıyaka’daki resitalde Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven ve Frederic Chopin’den parçalar seslendirdi.

İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı (İKLEV) ve Karşıyaka Belediyesi tarafından organize edilen konseri izleyen Karşıyakalılar, bir saati aşkın süren konserde büyülü melodilerle mest oldu.

Paris Konservatuarı ve Hannover Yüksek Müzik Okulu’nda eğitim gördükten sonra pek çok başarılı çalışmalar yapan, uluslararası alanda Frederic Chopin icracısı olarak kabul gören ve 1987 yılında da Devlet Sanatçısı ünvanı alan Onay, gençlere müzik alanında destek veren çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

İKLEV yararına düzenlenen Karşıyaka’daki resitalin açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Prof. Semih Güneş, 25 yıllık bir maziye sahip olan İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı’nın bu sürede yüzlerce öğrenciye burs verdiğini söyledi. Kuruluşu 1905 yılına kadar giden ve Türkiye’nin 100 yıllık maziye sahip okulları arasında 56. sırada bulunan İzmir Karşıyaka Lisesi’nin okul binasının şu anda yıkılmakta olduğuna dikkat çeken Güneş, yeni binanın bir an önce yapılmasını ve geçici olarak başka okula yerleşen öğrencilerin bir an önce kendi binalarına kavuşmalarını diledi.

Konser sonunda Karşıyaka Lisesi’nin okul korosu sahneye gelerek, Gülsin Onay eşliğinde lise marşını seslendirdi. Salonda bulunan sanatsever Karşıyakalıların alkışları eşliğinde ünlü piyaniste Karşıyaka Spor Kulübü’nün atkısı ve yeşil kırmızılı forması çerçeveli olarak takdim edildi.

Ünlü piyanist konser bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı