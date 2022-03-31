Gümrükçü “Eko İklim” Zirvesinde Konuştu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde düzenlenen EKO Tarım Zirvesi’nde Çiğli Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) öncülük ettiği, Ankara Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun katkı sağladığı Dünyanın İlk Ekonomi ve İklim Değişikliği Fuarı’nda düzenlenen Eko İklim Zirvesi, bakanlar, elçiler, milletvekilleri, valiler, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, üst birlik temsilcileri ve uluslararası örgütlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın yaptığı “Yerel Yönetimlerde Yeşil Dönüşüm” konulu oturuma Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte konuşmacı olarak katılan Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli’de Sürdürülebilirlik ve İklim Eylem Planı Çalışmalarımız” isimli bilgilendirme sunumu yaptı.

Gümrükçü: “Hedefimiz; kendi kendisine yeten Çiğli”

Eko İklim Zirvesinde konuşma yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli, 210 bin nüfusuyla İzmir’in merkezinde ve gelişmekte olan bir ilçe. Katı Atık Bertaraf Tesisi, İZSU Arıtma Tesisi ve 600 fabrikanın yer aldığı bir organize sanayi bölgesini sınırları içerisinde bulunduruyor. 2019 yılında göreve geldiğimizde Çiğli’yi kendi kendisine yeten dirençli bir kent haline getirmek adına planlamalarımızı yaptık ve çalışmalarımızı bu doğrultuda adım adım sürdürüyoruz. 2019 yılında 20 belediye ile beraber Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağının kurucusu olduk. Çiğli Belediyesi’nde ve tüm belediyelerimizde Sürdürülebilirlik Ofislerimizi kurduk. Akabinde Enerji Yönetim Birimizi kurarak hem tasarruf hem de sürdürülebilir enerji üretme noktasında yapacağımız çalışmaları şekillendirdik. Görevi devraldığımızda yalnızca bir tane olan güneş santrallerimizi 4’e çıkarmak için gerekli anlaşmaları yaptık” dedi.

“İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü kuran ilk belediyeyiz”

Yerelde başlattıkları iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeye taşımak istediklerini ifade eden Gümrükçü, “İklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürülebilir ve kurumsal kılmak adına yaklaşık 2 yıl önce İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü kurarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. İzmir’de faaliyette bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve akademisyenlerle beraber 12 yuvarlak masa toplantısı düzenledik. Toplantılar neticesinde ortaya çıkan kararları ve görüşleri yaygınlaştırmak adına kitaplaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerelde başlattığımız çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde de devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ilan edildim. Başkanlar Sözleşmesini imzaladık. İklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarımızı bir büyükelçilik bayrağı altında sürdürüyoruz. Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanını da imzaladık. Tüm insanlığı yakından ilgilendiren iklim değişikliği sorunuyla ortak akılla ve birlikte hareket ederek mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gediz Nehri temiz akacak”

Çiğli’nin karşı karşıya olduğu çevre sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “İlçemizde büyük bir sanayi bölgesi var. Bu fabrikalardan çıkan atıkların ilçemizin çeşitli noktalarından geçen dereleri, Gediz Nehrini ve eşsiz doğal güzelliğe sahip İzmir Kuş Cennetimizi kirletmesine izin vermeyeceğiz. Bu doğrultuda, Katip Çelebi Üniversitesi ile birlikte Vodafone şirketinin teknoloji desteğiyle beraber bölgede 5 adet istasyon kurduk. Su canlılarına, bitki örtüsüne ve çevredeki tarım arazilerini korumak adına nehrin analizlerini yapacağız. Gerekli müdahaleleri yapacağız. Sonuçları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

“Belediyeler, afet ve krizlerle mücadele refleksini geliştirmeli”

Doğal afetle mücadele konusunda yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizen Gümrükçü, “Dirençli Kent Sempozyumu düzenledik. Bu sempozyumda yalnızca iklim değişikliğiyle değil deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve anlık krizlerle nasıl mücadele edileceğine dair geniş katılımlı teorik bir çalışma yaptık. İzmir depremi sonrasında metrelerce yükselen bir tsunami meydana geldi. Çeşme’de hortumlar çıktı, İzmir’in tamamında yumruk büyüklüğünde yağan dolular gördük. Dolayısıyla yerel yönetimler afetler ve krizlerle mücadele etme refleksini geliştirmeli. Çiğli Belediyesi olarak, Arama Kurtarma Ekibi (ÇAK) ve Mahalle Arama Kurtarma Ekibimizi (MAK) kurduk. Ekiplerimizin eğitimleri sürüyor. Arama Kurtarma Birimimiz son olarak Marmaris, Antalya ve Kastamonu’daki sel ve yangın felaketlerinde bölgeye giderek arama kurtarma ve soğutma çalışmalarında görev aldılar. Belediyeler bu anlamda kendini geliştirirse olası kriz anlarını çok daha sağlıklı atlatabiliriz” dedi.

“Yenilenebilir enerjiyi teşvik ediyoruz”

Yenilebilir enerji kullanımın iklim değişikliği mücadelesine katkı sağlayacağını vurgulayan Gümrükçü, “Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji noktasında güneş enerjisi büyük bir önem taşıyor. Özellikle elektriğe gelen zamlardan sonra daha da büyük bir önem kazandı. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan binaların çatılarına güneş enerjisi kurulmasını teşvik etmek amacıyla belediye meclisimizden bir karar aldık. Güneş enerjisi kullanan tüm binalara bütün harçlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Bunun yanı sıra enerji etütlerimizi yaptık. Belediyemiz ve çeşitli kurumlarımızda bunu yerine getirdik. Çevre Eğitim Merkezi hazırlığımız var, hazineden tahsisini yeni aldık. Çocukları ve gençleri çevre anlamında eğiteceğimiz bir merkez kuracağız. Çiğli Kent Konseyimizin çatısı altında bir Ekoloji Meclisi kurduk. Yurttaşlarımızın bilinçlenmesi için iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Otomatik sulama noktasında sıfırdan yüzde 25’e gelmiş durumdayız. İklim değişikliği ve karbon envanteri için çalışmalarımız da ayrıca sürüyor. Bu yılın sonuna kadar planlarımız bitmiş olacak” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı