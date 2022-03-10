Gümrükçü’den Derbi Öncesi Tam Saha Pres

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grupta fırtına gibi bir sezon geçiren Çiğli Belediyespor derbi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Utku Gümrükçü, İzmirspor derbisi öncesinde tesisleri ziyaret ederek yönetim kuruluna ve takıma arkanızdayız mesajı verdi.

Başkan Utku Gümrükçü’nün destekleriyle sezona 3. Lig parolasıyla başlayan ve 13 haftada aldığı 12 galibiyetle lider durumda bulunan Çiğli Belediyespor, hafta sonu oynanacak İzmirspor derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Lider Çiğli Belediyespor 13 Mart Pazar günü saat 14:00’de Yeşilyurt sahasında oynanacak 15. hafta mücadelesinde maç eksiğiyle 30 puanla 3. sırada yer alan İzmirspor’a konuk olacak. Başkan Gümrükçü, dev derbi öncesinde tesisleri ziyaret ederek antrenmanı takip etti. Antrenman sonrası teknik heyet ve yönetimle bir araya gelerek destek mesajı verdi.

Yönetime ve takıma destek

Derbi öncesi gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına başkanlık yapan Gümrükçü, her konuda takımın yanında olduklarını belirtti. Başkan Gümrükçü, moral ve motivasyon olması amacıyla bu akşam takımla akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Gümrükçü: “O sene bu sene olacak”

Derbiden galibiyetle ayrılacak tarafın kendileri olacağına inandığını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Takımımız oluşturduğu aile ortamı ve yakaladığı sinerji ile çok güzel bir sezon geçiriyor. Biz de elimizden geldiğince yanlarında olmaya devam ediyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyetimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla birlikte geçen sene kıl payı kaçırdığımız 3. Lig için kenetlenmiş bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu hafta sonu kritik bir derbiye çıkacağız. Zorlu mücadele öncesi takımımızı ziyaret ettik. Kendilerine olan güvenimizi dile getirdik. Derbide 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmayacaklarına ve kentimizi gururla temsil edeceklerine canı gönülden inanıyorum. Sakatlıksız bir hafta olması dileğiyle her iki takıma da başarılar dilerim” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı