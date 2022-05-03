Gümülcine’den Samsun’a Giden Bisikletli Grup Malkara’mızda Karşılandı

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında, Yunanistan’ın Gümülcine şehrinden başlayarak, Samsun’a 1090 kilometre pedal çevirecek olan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Bisiklet Grubu Üyelerini 3 Mayıs 2022 Salı akşamı saat 19.00’da Belediye önünde karşıladı.

Törende konuşma yapan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul; “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Gümülcine’den, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı vatanımızın doğduğu yere Samsun’a, 1090 kilometre pedal çevirerek giden Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Bisiklet Grubu Üyelerini ilçemizde karşıladık.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu topraklardan aldıkları Ata Toprağını 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaştırmak üzere yola çıkan bisikletli grubumuza bu onurlu görevde başarılar diliyorum.

Samsun’da yanan özgürlük ateşi, yolumuzu aydınlatmaya sonsuza dek devam edecek. Yolunuz açık olsun!” dedi.

Yaptığı konuşmanın ardından Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Bisiklet Grubu Üyelerine hediye takdim ederek, yaptıkları yolculukta başarılar diledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı