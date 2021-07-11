Gün Batımında #PentiYazı

Gün batımının tam ortasında, denizin, kumun, toprağın ve gökyüzünün sakinliğine Penti Plaj Koleksiyonu ile eşlik etmeye hazır mısınız? Penti, tarifsiz hoşluğuyla baş döndüren gün batımı renklerinden ilham alan Earthy ve Midnight Sun temasıyla yanınızda…

Turuncuyu, kiremiti, sıcacık toprak rengini, yosun yeşilini minimal ve şık çizgilerle bir ortaya getiren bu özel temalar, yıl boyunca hayalini kurduğunuz o harika görüntünün büyüsüne eşlik ediyor.

Hasır şapkalar, rüzgarda uçuşan plaj kıyafetleri ve çeşitli aksesuarlarla baştan aşağı bir tarz sunan Penti, yazın tüm sıcaklığını ruhunuza taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı