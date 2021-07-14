Güneş ışınları cilt lekelerine davetiye çıkarıyor

Dr. Hasan Benar “Derimize rengini veren hücreler yani melanositler derinin üst katmanında yer alır ve renk hususu olan melanin üretirler. Melanin olağanda koyu ciltlilerde daha fazla, beyaz ciltlilerde daha az üretilir. Bu durum şahıslar ortasındaki deri farklılıklarında net olarak görülür. Güneşlenme ile ortaya çıkan deri renginin yoğunlaşması yani bronzlaşma hepimizin şahit olduğu bir durumdur. Güneşe maruz kalma sonrasında deride melanin üretimi artar ve derinin gözle görülen en üst katmanı içinde dağılır. Bu renk pigmentleri deriyi bir giysi üzere örterek güneşin ziyanlı tesirlerinden muhafazaya çalışır. Bu durum bize şahıslar ortasındaki bronzlaşma farklılıklarını da gösterir. Bronzluk aslında derinin ziyanlı güneş ışınlarına karşı bir savunma mekanizmasıdır” biçiminde açıkladı.

Dermatoloji uzmanı Benar “Güneş lekeleri, uzun mühlet ve tekrarlayan güneş ışığına maruz kalındığında bilhassa yüz ve el üzeri üzere güneşe açık alanlarda görülen kahverengi lekelerdir. Güneş lekeleri yalnızca güneşlenmekle değil son yıllarda moda olan ve tehlike oluşturan solaryumların sık kullanımı ile de meydana gelebilir. Cilt üzerinde oluşan lekeler yalnızca güneş ile değil yaralanma, akne, kozmetik eserlerin kullanımı sonucunda oluşabileceği üzere hormonal değişimler, genetik yatkınlık, kullanılan birtakım ilaçlar sonucunda da oluşabilir. Bu yüzden şahısların sağlıklı değerlendirilebilmesi için kesinlikle bir deri hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir” diye uyardı.

Güneş lekelerinin, cildin yaşlı görünmesinin de en kıymetli nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Dr. Hasan Benar “Güneşe korunmasız yakalanmak, cilt yaşlanmasının ana nedenidir ve bu durum güneş lekeleri olarak da bilinen öbür uzun vadeli cilt sorunlarına yol açabilmektedir. Güneş lekeleri daha çok, el ve yüz üzere güneşi en çok gören cilt yüzeylerinde oluşmaktadır” diye açıkladı.

“Güneşin tesiriyle oluşan cilt lekeleri değerli sıkıntılara neden olabilir”

Dr. Benar bahis ile ilgili açıklamalarına güneş lekelerinin önüne geçilmesinin nasıl mümkün olduğuna değinerek devam etti. Benar “Erken yaşlanmayı önlemek, güneş hasarı belirtilerini onarmak hatta bunu aksine çevirmek her vakit mümkündür. Bunun için; günlük olarak en az 30 UVA ve UVB SPF içeren cilt bakım eserleri kullanılmalı, pamuklu, nefes alan ve açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, güneş gözlüğü seçimi modaya nazaran değil sıhhat normlarına nazaran seçilmeli, güneş ışınlarının ağır olduğu saatlerde cilt direkt güneşe maruz bırakılmamalı” diye ihtarlarda bulundu.

Güneş kreminin parlak, genç görünümlü bir cildin anahtarlarından birisi olduğunu belirten Dr. Hasan Benar, güneş koruyucuların günlük güneş ışığı alımını azaltarak bağışıklık sisteminde mevcut kimi hasarları onarabilme talihi verdiğini tabir etti. Ayrıyeten cildin güzelleşme sürecine olumlu katkılarda bulunduğunu da söyleyen Benar, günlük kullanımın uzun müddetli cilt kanseri riskini de azaltabildiğinin altını çizdi.

Hibya Haber Ajansı