Günümüzün Gözde Mesleği Tekstil Mühendisliği

Türkiye’de En Kısa Müddette İş Bulunan Meslekler Ortasında Dokuma Mühendisliği Öncelikli Sıralarda Yer Alıyor.

Türkiye’nin dış ticaretinde ivme yaratan dokuma ve hazır giysi bölümleri, üretim kapasitesiyle dünya ölçeğindeki rekabet gücünü arttırıyor. Dokumacılık ve hazır giysi kesimlerinin tüm üretim evrelerinde dalın ihtiyaçlarını karşılayan Dokuma Mühendisleri, katma kıymetli üretimi nitelikli iş gücüyle sürdürülebilir hale getiriyor.

Yükseköğretim Kurumları İmtihanı (YKS) öncesinde öğrencilerin üniversite ve kısım seçiminde kararlarını objektif kriterlere nazaran verebilmesi için istihdam imkanları ön plana çıkıyor. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin direkt yararlanabileceği ulusal bir araştırma niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan bilgilere nazaran, Türkiye’de en kısa müddette iş bulunan meslekler ortasında Dokuma Mühendisliği öncelikli sıralarda yer alıyor. İstihdam edilme oranı en yüksek meslek kümeleri içinde üst noktalarda yerini koruyan Dokumacılık Mühendisliğinin ortalama iş bulma müddeti ise 4 ay 2 gün olarak öne çıkıyor. Dokumacılık Mühendisliği kısmında okuyan öğrencilerin 16’sı şimdi mezun olmadan evvel en fazla işe yerleşme oranına sahip ikinci dal olarak yükseköğretimden sanayiye tecrübe kazanma fırsatına sahip oluyor. Dokumacılık Mühendisliği, teknolojinin gelişimine uyumlu bir halde dönüşen çalışma şartlarının yanı sıra ülkemizde ve dünyada uzun vadede sağladığı imkanlarla geleceğin meslekleri ortasındaki yerini koruyor.

Medikalden Uzay Havacılığa, Yapay Zekadan Nano Teknolojiye Dokumacılık Mühendisliği

Dokuma Mühendisliği konvansiyonel üretim bazında iplik ve kumaş yapıları, hammadde ve lif yapıları başta olmak üzere üretim süreçlerini ve teknolojilerini kapsayan çok disiplinli bir mühendislik kolu olarak her alanda karşımıza çıkıyor. Dokumacılık materyallerinin geliştirilerek giysi teknolojisinin genel işleyişini yöneten mühendisler, öncelikli olarak eserlerin kaliteli olmasından sorumludurlar. Dokumacılık günümüzde yalnızca giysi alanında değil süratle değişen ticaret normlarına uygun bir halde teknolojiyle bütünleşik olarak trendlere adapte olabilme kabiliyetine sahip çağdaş sanayi kolu haline gelmiştir. Dokuma mühendisliği medikal alandan uzay havacılığa, inşaattan kompozif materyallere, elektronikten akıllı dokumalara, yapay zekadan nanoteknolojiye kadar pek çok alanda üretim ve tedarik süreçlerinde çalışma imkânı sunmaktadır.

Yüksek ihracat performansıyla milletlerarası rekabet gücü “Tekstil ve Hazırgiyim”de

Türkiye iktisadının lokomotifi olan dokuma ve hazır giysi kesimleri, 81 vilayetimizin tamamında fabrika ve üretim tesislerine sahiptir. Türkiye’nin toplam ihracatında 15’in üzerinde hissesi olan dokuma ve hazır giysi bölümleri, ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci bölümü pozisyonundadır. Dokumacılık ihracatı ile dünya sıralamasında altıncı, Avrupa’nın ise en büyük üçüncü tedarikçisi pozisyonunda olan Türkiye dokuma ve hazır giysi ihracatında dünya ihracatından 3,2 hisse almaktadır. Ülkemizin iktisadi kalkınması ve memleketler arası rekabet gücünün arttırılmasında öncü bölümler ortasında yer alan dokumacılık ve hazır giysi bölümleri, oluşturduğu istihdam ile işsizliğin azalmasına ve toplumun refahına katkı sağlamaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı