GÜSOD’dan Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı

Dalın en esaslı ve öncü sivil toplum kuruluşu GÜSOD (Güvenlik Servisleri Tertip Birliği Derneği) tarafından yapılan açıklamada, özel güvenlik bölümünde fedakarca misyon yapan tüm çalışanların Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlanırken, kesimin en büyük problemleri ortasında yer alan özlük haklarının yapılacak düzenlemelerle uygunlaştırılması gerektiğine de dikkat çekildi. GÜSOD Lideri Murat KÖSEREİSOĞLU, “Her şartta, yürek ve fedakarlıkla misyon yapmayı sürdüren, kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi özel güvenlik görevlilerine verdikleri tüm emekler için teşekkür ederim, dalımızın Özel Güvenlik Günü kutlu olsun” dedi.

26 Haziran 2004’te yürürlüğe girerek özel güvenlik hizmetlerinin yasal çerçevesini belirleyen 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Yönetmeliği 17 yılı geride bırakırken, kanunun kabul edildiği 26 Haziran da Özel Güvenlik Günü ve Haftası olarak kutlanmaya devam ediyor.

Özel Güvenlik Kesiminin yanlışsız çalışma unsurları ve minimum standartlarını oluşturmayı hedefleyerek faaliyetlerine devam eden GÜSOD’un, Özel Güvenlik Günü ve Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, özel güvenlik dalının başta gelen meseleleri ortasında çalışanların özlük haklarının güzelleştirilmesi gereksiniminin yer aldığına dikkat çekildi.

GÜSOD Lideri Murat KÖSEREİSOĞLU, “Öncelikle fedakarlıkla vazife yapmayı sürdüren Özel Güvenlik Görevlilerine verdikleri tüm emekler için teşekkür ederim, bölümümüzün Özel Güvenlik Günü kutlu olsun. Bu özel gün vesilesiyle Özel Güvenlik çalışanlarının öteki hizmet kesimlerinden farklı olarak, yaptıkları riskli misyon, çalışma kaidelerinin farklılığından dolayı özlük haklarının düzenlenmesinin dala olumlu katkı sağlayacağının altını bir sefer daha çizmek isterim” dedi.

KÖSEREİSOĞLU, “5188 kapsamında, sektörel taban fiyatın belirli oranda arttırılması, fazla mesai fiyatlarındaki çarpanın yükseltilmesi, genel tatil fiyat çarpanının ve yıllık müsaade haklarının arttırılmasıyla birlikte özel güvenlik görevlilerine vazife malullüğü hakkının tanınmasının da gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte özel güvenlik vazifelilerinin vefatı, yaralanması durumunda tazminat ödenmesi, SGK iş tarifleri listesine özel güvenlik güçleri başlığının eklenmesi de kesime olumlu katkı sağlayacaktır” biçiminde kelamlarını sürdürdü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı