Güvenli online oyun oynamanın yedi kuralı

ESET uzmanları çocukların, gençlerin ve online oyun tutkunlarının inançlı bir oyun alanında bulunabilmeleri için dikkat etmeleri gereken ipuçlarını paylaştı.

Yirmi yıl evvel, dünyanın öbür ucundaki oyuncularla oyun oynamak bir hayalken, bu durum günümüz çocukları için yalnızca birkaç saniye ve tıklama uzaklığında. Global online oyun oynama keyfi ne yazık ki siber hatalılar için de bir cazibe merkezi durumunda. ESET uzmanları çocukların, gençlerin ve online oyun tutkunlarının inançlı bir oyun alanında bulunabilmeleri için dikkat etmeleri gereken ipuçlarını paylaştı.

Çocukların ve genç oyun tutkunlarının yalnızca takma isimleri ile tanıdıkları yabancı beşerlerle işbirliği yapmaları ya da oyun oynamaları, beraberinde riskler getiriyor. Berbat niyetli insanların oyun ve oyun kümelerine sızması ne yazık ki sık rastlanılan bir durum. Online saldırganlar çoklukla kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere oyuncuların hesaplarını ele geçirmek istiyorlar. Siber zorbalık olarak isimlendirilebilecek davranışlarda bulunan ve oburlarının bir oyunu oynama şevkini kırmak için tüm yolları deneyecek insanların da olabileceği gözden çıkarılmamalı. ESET uzmanları çocukların inanç içinde online oyun oynayabilmeleri için dikkat edilmesi gerekenleri yedi unsurda özetledi;

Oyunlarınızı satın alın

En yeni oyunları fiyatsız indirmek cazip olabilir lakin bu kıymetli bir risk taşır. Daha evvel de birçok sefer görüldüğü üzere, tanınan oyunların “ücretsiz versiyonlarına” ilişkin direkt ilişkiler ya da torrent evrakları, ekseriyetle makus hedefli aktörler tarafından taammüden yayılan virüslü belgelere yönlendirme yapar.

Güncelleyin ve yama kullanın

İster akıllı telefonda, ister tablette, ister güçlü bir bilgisayarda oynuyor olsunlar, oyun tutkunları aygıtlarını sürekli yeni tutmalıdır. Bu güncelleme gereksinimi işletim sistemi, oyun istemcisi (Steam ya da Origin gibi), oyunların kendileri ve tarayıcılar üzere öbür programlar için de geçerlidir.

Bir güvenlik tahlili kullanın

Oyun aygıtları, sürekli makus maksatlı taarruzları algılayıp engelleyebilen, tehlikeli kontakları saptayabilen ve zorla içeri girmeye çalışan makûs maksatlı yazılımları inançlı bir biçimde kaldırabilen emniyetli bir güvenlik tahlili ile düzgün halde korunmalıdır. Günümüz tahlillerinin birçoğunda rahatsızlıkları önleyen oyun modu bulunduğundan, oyun esnasında gecikme ya da kesinti yaşama konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Güçlü şifreler ve 2FA kullanın

İddiası parolalar girmek saldırganların çok güzel oldukları bir husustur. Bu nedenle, parolaları uzun ve güçlü tutmak çok büyük bir fark yaratabilir. Sağlam parola yöneticileri, tüm bilinmeyen kodlarını tek bir yerde oluşturup inanç içinde saklayabildikleri için oyun tutkunlarının kendilerini daha güzel müdafaalarına da yardımcı olabilir. Oyuncular iki faktörlü kimlik doğrulamasını da etkinleştirmelidir, zira saldırganlar hakikat parolayı kestirim etseler bile bu süreç taarruz teşebbüslerini engelleyecektir.

Hile yapmayın

Hileler oyunu kolaylaştırabilir lakin tıpkı vakitte, herkesin tecrübesini berbat eder ve oyuncuyu çeşitli tehditlere maruz bırakabilir.

Kuşkulu tekliflerden uzak durun

Bir şey gerçek olamayacak kadar düzgünse büyük olasılıkla güzel değildir. Bu dijital dünyanın temel kuralları içerisinde yer alır. Birçok oyuncu ücretsiz oyun ya da özel eser vaatleri içeren uydurma bir sevecenlikle tuzaklara çekilmiş ve sonrasında da bedelini ödemek zorunda kalmıştır.

Yaşa uygun oyunlar seçin

Çocuğunuz için muteber bir oyun ortamı seçerken ebeveyn olarak sizin denetleyici olmanız gerekir. Uzman forumlarında ya da tekliflerde, yaş uygunluğu ile ilgili tekliflere göz atabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı