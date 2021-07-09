Güvenli online oyun oynamanın yedi kuralı

Çocukların ve genç oyun tutkunlarının yalnızca takma isimleri ile tanıdıkları yabancı beşerlerle işbirliği yapmaları ya da oyun oynamaları, beraberinde riskler getiriyor. Makus niyetli insanların oyun ve oyun kümelerine sızması ne yazık ki sık rastlanılan bir durum. Online saldırganlar ekseriyetle kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere oyuncuların hesaplarını ele geçirmek istiyorlar. Siber zorbalık olarak isimlendirilebilecek davranışlarda bulunan ve diğerlerinin bir oyunu oynama şevkini kırmak için tüm yolları deneyecek insanların da olabileceği gözden çıkarılmamalı. ESET uzmanları çocukların inanç içinde online oyun oynayabilmeleri için dikkat edilmesi gerekenleri yedi hususta özetledi;

Oyunlarınızı satın alın

En yeni oyunları fiyatsız indirmek cazip olabilir lakin bu kıymetli bir risk taşır. Daha evvel de birçok kere görüldüğü üzere, tanınan oyunların “ücretsiz versiyonlarına” ilişkin direkt irtibatlar ya da torrent belgeleri, ekseriyetle makus hedefli aktörler tarafından taammüden yayılan virüslü evraklara yönlendirme yapar.

Güncelleyin ve yama kullanın

İster akıllı telefonda, ister tablette, ister güçlü bir bilgisayarda oynuyor olsunlar, oyun tutkunları aygıtlarını sürekli yeni tutmalıdır. Bu güncelleme gereksinimi işletim sistemi, oyun istemcisi (Steam ya da Origin gibi), oyunların kendileri ve tarayıcılar üzere başka programlar için de geçerlidir.

Bir güvenlik tahlili kullanın

Oyun aygıtları, sürekli makus emelli taarruzları algılayıp engelleyebilen, tehlikeli ilişkileri saptayabilen ve zorla içeri girmeye çalışan berbat maksatlı yazılımları inançlı bir biçimde kaldırabilen emniyetli bir güvenlik tahlili ile düzgün formda korunmalıdır. Günümüz tahlillerinin birçoğunda rahatsızlıkları önleyen oyun modu bulunduğundan, oyun esnasında gecikme ya da kesinti yaşama konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Güçlü şifreler ve 2FA kullanın

Kestirimi parolalar girmek saldırganların çok âlâ oldukları bir mevzudur. Bu nedenle, parolaları uzun ve güçlü tutmak çok büyük bir fark yaratabilir. Muteber parola yöneticileri, tüm saklı kodlarını tek bir yerde oluşturup inanç içinde saklayabildikleri için oyun tutkunlarının kendilerini daha âlâ müdafaalarına da yardımcı olabilir. Oyuncular iki faktörlü kimlik doğrulamasını da etkinleştirmelidir, zira saldırganlar yanlışsız parolayı varsayım etseler bile bu süreç akın teşebbüslerini engelleyecektir.

Hile yapmayın

Hileler oyunu kolaylaştırabilir fakat tıpkı vakitte, herkesin tecrübesini berbat eder ve oyuncuyu çeşitli tehditlere maruz bırakabilir.

Kuşkulu tekliflerden uzak durun

Bir şey gerçek olamayacak kadar yeterliyse büyük olasılıkla uygun değildir. Bu dijital dünyanın temel kuralları içerisinde yer alır. Birçok oyuncu ücretsiz oyun ya da özel eser vaatleri içeren uydurma bir sevecenlikle tuzaklara çekilmiş ve sonrasında da bedelini ödemek zorunda kalmıştır.

Yaşa uygun oyunlar seçin

Çocuğunuz için muteber bir oyun ortamı seçerken ebeveyn olarak sizin denetleyici olmanız gerekir. Uzman forumlarında ya da tekliflerde, yaş uygunluğu ile ilgili tekliflere göz atabilirsiniz.

Hibya Haber Ajansı