GYİAD’ın 18. dönem başkanı Fuat Pamukçu oldu

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, 24 Haziran’da 18. Olağan Genel Şura Toplantısı’nı yaptı.

Yeni idare şurasının da seçildiği toplantıda GYİAD’ın 18. devir İdare Konseyi Üyesi ve Lideri Fuat Pamukçu oldu.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, 24 Haziran’da 18. Olağan Genel Heyet Toplantısı’nı yaptı. Yeni idare heyetinin da seçildiği toplantıda GYİAD’ın 18. devir İdare Heyeti Üyesi ve Lideri Fuat Pamukçu oldu. 2009 yılından beri GYİAD üyesi olan Pamukçu, 17. periyotta başkanlığı Yiğit Savcı’dan devralarak misyona gelmişti. 24 Haziran itibariyle ikinci sefer lider seçilen Pamukçu, evvelki periyotlarda İdare Konseyi Lider Yardımcılığı, Üye Bağları Eş Başkanlığı misyonlarında bulunmuş; GYİAD’ın Dijital Çalışma Kümesi lideri olarak çok sayıda aktiflik ve konferans gerçekleştirmişti.

Önceliğimiz istihdam ve eğitim

Pamukçu, 18. Olağan Genel Konsey Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tüm dünyada pandemi ilan edilen bir periyotta, her alanda epeyce esaslı değişikliklere maruz kaldık. Bu devir, hepimiz için ezberlerin bozulduğu, oyunun kurallarının tekrar belirlendiği ve ‘Yeni Normal’ kavramının hayatımıza girdiği bir çağ olarak, hafızalarda yerini aldı. Öbür yandan ülkemizde TL’nin yaşadığı kıymet kaybı, istihdam oranları, pandemi ile iktisatların olumsuz etkilenmesi sebebiyle daha çok çalışmamız, üretmemiz ve ihracat yapmamız gereken bir periyoda girdik. Biz de bu sürece adapte olurken, ülkemiz ve genç kuşaklar ismine katkı sağlamaya odaklanarak birçok değerli çalışmaya imza attık. Genç iş dünyasının temsilcileri olarak “Gençliğin potansiyeli, Türkiye’nin potansiyelidir” mottosuyla ve gençlerimize liderlik etmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçirdik.

‘Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu’ 17. periyodun en çok üzerinde çalıştığımız projesi oldu. Raporu kapsamlı olarak ele aldığımız GYİAD Genç İstihdam ve Teknoloji Doruğu ile Türkiye’de gençliğin gereksinim ve problemlerine tahliller üretmeyi, hususa dair farkındalık yaratmayı amaçladık. Bu rapor, bilhassa eğitim ve girişimcilik alanlarında reformist adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Raporda ortaya koyulan bilgilerden hareketle, genç istihdamına yönelik atılacak kapsamlı adımların, ülkemizin geleceğini çok daha uygun şekillendireceğine inanıyoruz.

Yeniden geçtiğimiz devirde, GYİAD’ın sürdürülebilir projelerinden biri olmasını hedeflediğimiz; gençlerin dijital çağda evrilen çalışma biçimlerine adapte olması ismine kurguladığımız GYİAD MBA Programı’nı birinci defa hayata geçirdik. 1500 müracaattan seçilen yalnızca 18 kişinin program müddetince eğitimlerinin yanı sıra, meslek gelişimleri boyunca mentorluk dayanaklarında yanında olmaya odaklanan bir program yarattık. Ehemmiyeti her geçen gün artan; bilhassa pandemi sonrasında daha da kritik hale gelen ziraî faaliyetler konusunda verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak emeliyle, teknoloji ve bilgiye dayalı bir proje olan ‘Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitimi’ni düzenledik. Küresel ölçekte tartışılan etraf ve iklim, yeşil iktisat ve dijitalleşme üzere bahisler kapsamında, evvelki periyotlarda olduğu üzere dijital içerikli projelerimize GYİAD Dijital Talks ismi altında devam ettik. Alanında lider isimlerle, Dijital Dönüşümden Yeni Olağana ahenk sağlama sürecine ışık tutmak hedefiyle tasarladığımız GYİAD Digital Talks projemizin birinci evresi, Nisan ayında Clubhouse uygulaması üzerinden gerçekleşti. Öbür taraftan iklim mevzularında farkındalık yaratmak ismine Çevresel Sürdürebilirlik Çalışma Kümesi kurarak İklim Değişikliği, Etraf ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz liderliğinde iklim bültenleri yayınlamaya başladık.

Devrin son çalışması ise üyelerimizin bir kesimi olduğu aile şirketleri ve holdinglerin öykülerini anlatan; genç jenerasyonlara ilham olmak gayesiyle yaratılan GYİAD’in Hadise Kitapları serisinin 3. çalışması “Yeni Kuşağın Rotası” kitabı oldu.

GYİAD olarak 35. yılımızı kutlarken, sürdürülebilir projeler ve devamlılık bizim için büyük ehemmiyet taşıyor. Bu kapsamda geçmiş devirlerde takip ettiğimiz mevzuları bu periyot de odağımızda tutacağız. Dijital trendlerin ışığında e-ihracat konusuna eğileceğiz. Eğitim alanında dönüşümün kesimi olmak ismine GYİAD MBA Programı’nı devam ettireceğiz. İklim ve etraf hususlarında farkındalık yaratmak ve tahlilin modülü olmak ismine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilhassa bayanların ve gençlerin istihdam edilerek iktisada kazandırılması üzere bahislere da büyük bir hassasiyetle eğilmeyi planlıyoruz.”

Yeni idare açıklandı

Yeni periyotta birçok farklı projeye imza atılacağını belirten Pamukçu, her kesimden, farklı profillerden ilgi alımlı projeleri yürütecek ve GYİAD’ı ileriye taşıyacak vizyoner bir grup kurduklarını tabir etti. Takımın sivil toplum hususlarında tecrübeli ve kıymetli projelere imza atmış, dinamik ve genç olduğunu belirten Pamukçu, önümüzdeki 2 sene boyunca GYİAD için yorulmadan çalışacaklarını vurguladı.

Yeni idarede GYİAD Lider Yardımcıları olarak İbrahim Arınç, Özgül Topkan Koruyan, Başak Öğütken ve Ayşe Arkan vazife alırken, idare şurası üyeleri Vefa Reşat Moral, İrem Pehlivanoğlu Gürkaş, Faruk Furkan Reis, Denise Nart, Gökçen Müftüoğlu Çapa, Fatih Uysal ve İsmail Nuri Elkocaoldu.

İDARE HEYETİ ASİL ÜYELER

Fuat Pamukçu

İbrahim Arınç

Özgül Topkan Koruyan

Başak Öğütken

Arfesan Arkan Fren Elemanları San. Tic. A.Ş. – Ayşe Arkan

Moral Hukuk Ofisi – Vefa Reşat Moral

İrem Pehlivanoğlu Gürkaş

Faruk Furkan Reis

Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. – Denise Nart

İstikrar Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Gökçen Müftüoğlu Çapa

Fatih Uysal

İsmail Nuri Elkoca

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı