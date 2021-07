GYODER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Kalyoncu seçildi

Türkiye gayrimenkul kesiminin çatı kuruluşu GYODER, 21’inci Olağan Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Etraf ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı genel heyette, geçen yıl İdare Heyeti kararı ile GYODER Başkanlığı’nı üstlenen Mehmet Kalyoncu oy birliği ile İdare Konseyi Başkanlığına seçildi. Etraf ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, GYODER’in ‘Birlikten Güç Doğar’ anlayışıyla, geleceğin kentlerinin inşasında alanda aktif güç ve adeta bir dinamo vazifesi gördüğünü vurguladı.

Yaklaşık bir yıldır kurumsal kimlik çalışmasına tartı verdiklerini ve GYODER’in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya sahip olmasını hedeflediklerini vurgulayan GYODER İdare Konseyi Lideri Mehmet Kalyoncu, “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı Derneği olan ismimizi, üyelerimizin onayı ile Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirdik. Gayrimenkul dalının birleştirici gücü olan GYODER’in birlik oluşturma marifetini, yeni ismimizle daha güçlü ve aktif bir formda sürdüreceğiz” dedi.

GYODER’in geçen yıl gerçekleştirmeyi planladığı 21. Olağan Seçimli Genel Heyet Toplantısı, İçişleri Bakanlığı’nın pandemi nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında yapılamamıştı. Devrin GYODER Lideri Prof. Dr. Feyzullah Yetgin’in iki devirdir yürüttüğü başkanlık misyonundan istifa etmesi üzerine, 11 Haziran 2020 tarihinde toplanan GYODER İdare Kurulu’nun oy birliği ile aldığı karar sonucu GYODER Başkanlığı’nı Kalyon Holding İdare Konseyi Üyesi Mehmet Kalyoncu üstlendi. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl sonra, 22 Haziran 2021 tarihinde Radisson Blu Hotel Vadistanbul’da düzenlenen GYODER 21’inci Olağan Seçimli Genel Heyeti, Etraf ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un iştirakiyle gerçekleştirildi.

GYODER kesimimizi muvaffakiyetle temsil ediyor

Konuşmasında GYODER’in uzun yıllardır gayrimenkul kesiminin gelişimi ve sürdürülebilir büyümesine öncülük eden kuruluşların başında geldiğini vurgulayan Etraf ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Geçmiş yıllara baktığımızda her lider yeni bir vizyonla hem kesime hem derneğimize hem de yapılan projelere katkı sağlıyor. GYODER 224 kurumsal üyesi ile yapı bölümümüzü ulusal ve milletlerarası alanda muvaffakiyetle temsil ediyor. ‘Birlikten Güç Doğar’ anlayışıyla geleceğin kentlerinin inşasında alanda aktif güç ve adeta bir dinamo vazifesi görüyor. Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile yürütülen iş birliği, dalın bütüncül yaklaşımlar sergilemesine, ahenk içerisinde çalışmasına da büyük katkılar sağlıyor” diye konuştu.

Nüfus artışıyla birlikte yeni kentler, yeni uydu kentlere gereksinim duyulacağını belirten Murat Kurum, şunları söyledi: “Eski sıhhatsiz yapı stokunun da bir an evvel dönüşmesi gerekiyor. Dünyada yapı kesimi yalnızca ticari değil stratejik bir ehemmiyete de sahip olacak. Dünyanın her yerinde olduğu üzere ülkemizde de inşaat kesimi ekonomik büyümenin lokomotifi olma özelliğini taşıyor, taşımaya da devam edecek. Müteahhitlik firmalarımızca 1972’den 2020 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli 425 milyar dolar oldu. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin’den sonra 44 müteahhidimizle ikinci, Amerika ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu manada yapı dalımız tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türk inşaat kesimi olarak hem üreticilerimiz hem üretim kalitemiz hem yapı materyalleri üretimi noktasında çok güçlü bir insan kaynağı ve altyapıya sahibiz. Türkiye’de inşaat kesimi yaklaşık 2 milyon şahsa istihdam sağlıyor. Aileleriyle birlikte baktığımızda toplam 8 milyon kişi ediyor ki bu da nüfusumuzun neredeyse yüzde 10’un inşaat dalından geçimini sağladığını gösteriyor. Tüm bunlara bağlı olarak gayrimenkul ve yapı kesiminin değeri her geçen gün daha da artıyor. Bugün bu kıymeti en yüksek noktaya taşıma ve kelam sahibi yapma noktasında GYODER çok büyük bir rol oynamaktadır.”

GYODER yeni kimliği ile daha yenilikçi bir yapıya bürünecek

GYODER’de yaklaşık bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları özetleyerek, üstlendiği başkanlık misyonunu büyük bir heyecanla sürdüreceğini belirten GYODER İdare Şurası Lideri Mehmet Kalyoncu, yeni gayeler doğrultusunda GYODER’in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya bürüneceğini vurguladı.

Bugün dünyada sivil toplum kuruluşlarının da tekrar şekillendiğini tabir eden Mehmet Kalyoncu, “Ülkemizin en değerli dallarından birinin çatı kuruluşu, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak gereken dönüşümü biz gerçekleştirmeliyiz. Kesime öncülük ederken, ilerleyişi sistematik hale getirerek, insanı merkeze alan bir anlayış oluşturmalıyız.Tüm bunlardan yola çıkarak GYODER’in köklülüğünü ve prestijini koruyan, markalaşma sürecini kolaylaştırmayı ve algısını güçlendirmeyi hedefleyen bir kurumsal kimlik çalışmasını hayata geçirdik. Böylelikle GYODER’in yeni kurumsal kimliği ile birlikte yeni logo ve tasarım standartları da değişti” dedi.

“Gayrimenkul dalının birleştirici gücü olan GYODER’in birlik oluşturma hüneri, yeni ismimiz ve logomuza da yansıdı” diyen Mehmet Kalyoncu şöyle devam etti: “Tüm bu değerlendirmelerin ışığında yeni logomuzla birlikte Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım İştiraki Derneği olan ismimizi, üyelerimizin de onayı ile Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirdik. İrtibatın çok süratli seyrettiği bir devirde daha yalın ve güçlü bir irtibat yapabilmek için çok uzun ve bilhassa İngilizcesinin güç anlaşıldığı ismimizi güncellemenin yararlarını çokça göreceğimize eminiz. Ayrıyeten GYODER kurulduğunda yalnızca GYO’lar varken bugün GYF’ler, Altyapı GYO’ları, Gayrimenkul Sertifikası üzere araçların da var olmasından ötürü ‘Gayrimenkul Yatırımcıları’ biçiminde bir çerçeve oluşturmak daha isabetli olacaktır. Öte yandan bir sivil toplum kuruluşu olarak yatırım kavramı bizim için daha derin manalar da tabir ediyor. GYODER çatısı altında birçok firma, teşebbüsçü ve genç üyelerimiz de, sağladığımız eğitim, buluşma ve etkinliklerle aslında geleceğine yatırım yapıyor.”

Ürettiğimiz her proje kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı

Gayrimenkul dalını çok hareketli ve farklı bir periyodun beklediğini belirten Mehmet Kalyoncu, “Bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, iktisadımızı, bölümümüzü hatta kişisel alışkanlıklarımızı etkileyecek. GYODER Ailesi olarak, daima birlikte bölümümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız. Yenilikleri kaçırma, geride kalma lüksümüz yok. Biz bu yeni dünyaya hazırlanmanın, 3T olarak kısalttığımız prensiplerle güçlendirilmiş bir kültürle mümkün olabileceğine inanıyoruz. ‘Tabiat’, ‘teknoloji’ ve ‘tasarım’. Dalımızın tabiata saygılı, teknolojinin en şimdiki imkanlarından faydalanan ve yeterli tasarlanmış projeler üretme motivasyonuyla hareket etmesi ve ürettiğimiz her bir projenin, çaktığımız her bir çivinin kentlerimize bir iz bıraktığının şuurunda olması gerekiyor. Ürettiğimiz her proje kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı” diye konuştu.

9 ana başlık altında sürdürdüğümüz çalışmaları daha da hızlandıracağız

Mehmet Kalyoncu, GYODER Lideri olarak geçirdiği bir yıllık mühlet içinde, 9 ana başlık altında; ‘Ülkemizde gayrimenkul bölümünün algısını iyileştirmek’, ‘GYO’ların ve bölümümüzün sermaye piyasalarında rol almasını sağlayan öbür araçların önünü açmak’, ‘Sektörümüzü akademi ile daha fazla yakınlaştırmak, araştırmaya paha veren bir kesim olmasına katkı sağlamak’, ‘Bölümümüzün insan kaynağı niteliğini yükseltmek’, ‘Dünyada Türkiye gayrimenkul bölümünü tanıtmak’, ‘Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı kurumsal gayrimenkul firmalarının sorunlarının tahliline takviye olmak” gayesiyle sürdürdükleri çalışmaları, yenilenen GYODER ile daha da hızlandıracaklarını vurguladı.

GYODER 21. Olağan Genel Konsey Toplantısı’nda seçilen yeni İdare Konseyi şu isimlerden oluştu:

GYODER İdare Şurası (2021-2022)

Asil Üyeler:

KALYON İNŞAAT Mehmet KALYONCU (BAŞKAN)

EPOS GAYR. DAN. VE DEĞ. Neşecan CAZİBELİ (BAŞKAN YARDIMCISI, SAYMAN)

İSVAN GAYR. DANIŞ. Ayla HEYFEGİL (BAŞKAN YARDIMCISI)

AKFEN GYO Sertac KARAAĞAOĞLU (BAŞKAN YARDIMCISI)

CUSHMAN & WAKEFIELD Tuğra GÖNDEN (BAŞKAN YARDIMCISI)

ALKAŞ DANIŞMANLIK Avi ALKAŞ

ASTAŞ GAYRİMENKUL Vedat AŞÇI

EGE YAPI İnanç KABADAYI

EMLAK KONUT GYO Hakan GEDİKLİ

FUZUL YAPI Zeki AKBAL

GRANT THORNTON Ahmet CANGÖZ

İKİ DESIGN GROUP Murat MUKADDERAT

İŞ GYO Hasan K. BOLAT

KEYM KENTSEL YEN.MER. Cem YILMAZ

KUZU KÜME İhtimam KUZU

MESA MESKEN Mert BOYSANOĞLU

RÖNESANS GAYRİMENKUL Yağmur YAŞAR

ŞEKER GYO Musa AYKAÇ

TEKNİK YAPI Umut DURBAKAYIM

TORUNLAR GYO Zeynep TORUN

YU GROUP Mustafa ÖZKAN

Yedek Üyeler:

HALK GYO Bülent KARAN

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL Serhan ÇETİNSAYA

24 GAYRİMENKUL Aziz YENİAY

KOLEKTİF HOUSE Ahmet ONUR

AĞAOĞLU Burak KUTLUĞ

GYODER Denetleme Şurası (2021-2022 Dönemi)

Asil Üyeler:

PEKDEMİR İNŞAAT Mert PEKDEMİR

PwC TÜRKİYE Ersun BAYRAKTAROĞLU

SİNPAŞ GYO Seba GACEMER

Yedek Üyeler:

TSKB GAYRİMENKUL DEĞ. Makbule YÖNEL MAYA

DAĞ MÜHENDİSLİK Doğan DAĞ

HASANOĞLU ŞİRT. KÜMESİ Haluk HASANOĞLU

GYODER’in yeni Lider Yardımcıları belirlendi

Genel heyet sonrasında yapılan birinci idare heyeti toplantısında GYODER Lider Yardımcıları da belirlendi. Buna nazaran GYODER Lider Yardımcısı ve Sayman Neşecan Alımlı (EPOS GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME), Lider Yardımcıları Ayla Heyfegil (İSVAN GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK), Sertac Karaağaoğlu (AKFEN GYO)ve Tuğra Gönden (CUSHMAN & WAKEFIELD)oldu.

Mehmet Kalyoncu

Mimar ve iş insanı Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding’de İdare Heyeti Üyesi olmanın yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde de İcra Heyeti Üyeliği vazifesini yürütüyor. Eğitimi ve tecrübesiyle elde ettiği birikimini, dedesinin 1944’te attığı temeller üzerinde büyüyen aile şirketi aracılığıyla Türkiye ile paylaşıyor.

Birinci ve orta öğretimini İstanbul’da tamamlayan Gaziantep doğumlu Kalyoncu, Ümraniye Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lise eğitiminin son yılına girerken, Oxford Üniversitesi St. Hugh’s College tarafından düzenlenen akademik programa katıldı. Bu programa kabul edilen birinci Türk öğrenci oldu. O devirde Rönesans Mimarisi ile ilgili akademik araştırmalarda bulundu.

Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlarken, bu periyotta Architectural Association ve Illinois Institute of Technology üniversitelerinde ziyaretçi öğrenci olarak eğitim gördü.

Kalyoncu’nun iş hayatıyla tanışması lisans eğitimi sırasında gerçekleşti. Eğitim hayatı ve sivil toplum kuruluşlarındaki sorumluluklarını yürütürken birebir vakitte mimarlık ofislerinde ve inşaat firmalarında staj yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Kalyon Holding’in iştiraklerinde farklı kademelerde vazife aldı.

Çalışmalarıyla bir arada akademik gelişimini de devam ettiren Kalyoncu, milletlerarası üniversitelerde programlara katıldı. Harvard Üniversitesi’nde Müzakere, Babson College’da Girişimcilik ve Tufts Üniversitesi’nde Kurumsal Diplomasi eğitimlerini tamamladı.

Eğitimini iş hayatıyla sonlu tutmayarak, müziğe olan ilgilisini ve piyano yeteneğini London School of Music sertifikasıyla taçlandırdı.

Kalyoncu iş hayatının yanı sıra üniversite yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgileniyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın da Mütevelli Heyeti Üyesi olan Kalyoncu, Türkiye Tasarım Vakfı İdare Şurası Başkanlığı ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı Derneği İdare Heyeti Başkanlığını yürütüyor. Ailesini hayattaki her şeyin üstünde tutan Kalyoncu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı