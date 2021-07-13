Hacıömerli Mahalle Projeleri Tüm Hızıyla Sürüyor

Aliağa Belediyesi’nin mahalle projeleri kapsamında yer alan Hacıömerli Karanfil Sokak Mahalle Parkı’nda sona gelinirken ‘Köy Kahvesi ve Köylü Pazarı’nda çalışmalar tüm süratiyle devam ediyor.

Hacıömerli Mahallesi merkezi sokaklarından olan Karanfil Sokak’ta bitme kademesine gelen mahalle parkı, çocuklar başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerinin keyifle vakit geçirebileceği yeşil alana kavuşturuldu. Toplam 1.550 metrekare alana sahip parkın 1.000 metrekaresi yeşillendirilirken alana mezem, kazayağı, çınar ve süs kirazı üzere bitkilerle görsel bir zenginlik kazandırıldı. Park alanına iki adet kamelya, çocuklar için oyun kümesi, spor yapmak isteyen büyükler için de dış yer fitness aletleri yerleştirildi.

KONUKLAR BURAM BURAM İMBATI HİSSEDECEK

İzmir-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Hacıömerli Mahallesi’nin bir turizm noktasına dönüştürülmesi emeliyle hayata geçirilen ‘Köy Kahvesi ve Köylü Pazarı’nda ise altyapı çalışmaları sürüyor. Belediye grupları, 2.100 metrekarelik alana sahip teraslı köy kahvesini dinlenmek ve buram buram imbatı hissetmek isteyenler için vazgeçilmez bir adrese dönüştürüyor. Hacıömerli Köy Kahvesi, bulunduğu pozisyon itibariyle konuklarına Antik Gryneion kenti görünümlü, gerçek bir temaşa sunuyor. Doğal köy eserlerinin satışa sunulduğu bir yer haline getirilecek ‘Hacıömerli Köylü Pazarı’ ise Hacıömerli’de üretilen zerzevat, meyve üzere ziraî eserlerin yanı sıra bayanların el emeği eserlerinin satışa sunulacağı bir pazar olacak.

ÇEŞİTLİ BİTKİ TİPLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar’ın talimatlarıyla başlatılan Hacıömerli Karanfil Sokak Mahalle Parkı’nda son rötuşların yapıldığını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, “Parkın içinde iki adet kamelyanın yanı sıra çocuklar için oyun kümeleri, yetişkinler için fitness kümeleri yer alıyor. Parkımızı yaparken 98 metrekare baskı beton, 307 metrekare olağan beton, 421 metrekare de bordur kullanıldı. 172 metrekare kauçuk taban döşendi. 30 bin adet mezem bitkisi, 10 bin adet kazayağı, 11 adet çınar ve 5 adet süs kirazı bitkisinin dikimini yaptık” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı