Hacısalihoğlu, “Esnafa yardım edilmiyor, sadece borçlandırılıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Vilayet Lideri Ömer Hacısalihoğlu,”Esnaf ötekileştirilmekten, sahipsiz kalmaktan yakınıyor. Daha geçen yılki kredi borçlarını ödeyemeyen esnafa devlet tekrar borçlandırarak badireye sokmaya çalışıyor. Esnaf vergi ötelenmesi istemiyor, vergi silinmesini istiyor. Esnaf artık entübe durumda” dedi.

ESNAF VERGİ ÖTELEMESİ DEĞİL, VERGİ SİLİNMESİNİ İSTİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Vilayet Lideri Ömer Hacısalihoğlu, esnaf ziyaretlerinde karşılaştıkları meseleleri anlattı. Esnafın sesi olan CHP vilayet örgütleri her kentte esnafları tek tek dolaşarak sorun ve meşakkatleri yerinde görüyor. Bu kapsamda her hafta farklı ilçeye giderek esnaflarla bir ortaya gelen CHP Trabzon vilayet lideri Hacısalihoğlu da esnafları dinleyerek sorun ve külfetleri rapor haline getiriyor. Esnafın entübe durumda olduğunu belirten lider Hacısalihoğlu, “Her hafta bir ilçemizde esnaf ziyareti gerçekleştiriyoruz. Esnaf aslında entübe durumda. En büyük şikayeti de sahipsiziz diyorlar. Esnaf sahipsiz bırakıldığını, bir Suriyeli kadar bedelinin olmadığını, “hazine garantili iş yapan beş müteahhit kadar bize ilgi gösterilmedi” diyor. Bunu neden diyor? Tamam paketler açıklanıyor ancak bu esnaf için yetersiz. Açıklanan paketlerin bir birçoklarında da verigiye tabi olan esnaf için bir grup hibeler ya da krediler veriliyor. Dolayısı ile esnaf bundan şikayetçi. “Bizim istediğimiz vergi ötelemesi değil, vergi silinmesi diyor” dedi.

AKP PANDEMİ SÜRECİNDE NE SIHHAT SİYASETİNİ NE DE İKTİSAT SİYASETİNİ YANLIŞSIZ YÖNETEMEDİ

Devletin esnafa yardımcı olmak yerine habire borca sürüklediğini belirten lider Hacısalihoğlu şöyle konuştu:

“Şimdi bir tane daha yasa teklifi geliyor. Yüzde 17 buçuk faiz ile esnafımıza, kaidelerini oluşturanlara bir kredi çıkaracaklar. Artık tıpkı krediyi geçen yıl yüzde 7 buçuk ile alan esnaf esasen 12 aylık süreçte bu iş yapamadığı için krediyi ödeyemedi. Birebir esnafa artık diyorlar ki “yüzde 17 buçuk ile borçlan git vergi dairesinde borcunu yapılandır”. Bunun mantık neresinde? Esnaf bundan şikayetçi. Esnaf ötekileştirilmekten şikayetçi. Ve en çok şikayet edilen ise sicil affı. Biliyorsunuz genel liderimiz sayın Kılıçtaroğlu pandeminin birinci başından beri daima bu sicil affını, vergisiz öteleme ve hibe takviyesini daima vurguladı. Ve bunlar sokakta bizim gördüğümüz esnafımızın kulağında yer etmiş durumda. Bunların da bize müspet geri dönüşü olduğunu görüyoruz. Esnaf AKP’nin pandemi sürecinde ne pandemiyi sıhhat siyasetleri açısından ne de ekonomik siyasetleri açısından yanlışsız yönetilmediğini, yönetilemediğini, beceriksizliğini gördü görüyor. Bunu da her dokunduğumuz esnafımızda her vatandaşımızda görüyor duyuyoruz” formunda konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı