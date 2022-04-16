Hafız Bünyamin Topcuoğlu Teravihte İnegöl Cemaati İle Buluştu

İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Halit Paşa Camisinde gerçekleştirdiği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programında, Hafız Bünyamin Topcuoğlu İnegöllülere gönülleri mest eden Kuran Tilaveti sundu.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun ramazan etkinlikleriyle bu mübarek ayın maneviyatını yansıtan programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlamaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları kapsamında Cuma akşamı Hafız Bünyamin Topcuoğlu İnegöllülerle buluştu.

Halit Paşa Camiinde akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlar hem de pek çok farklı mahalleden vatandaşlar Hafız Bünyamin Topcuoğlunu dinlemek üzere camiye akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da yine Hafız Bünyamin Topcuoğlu kıldırdı.

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate Osmanlı Şerbeti ikramları da yapıldı. Başkan Alper Taban, namaz sonrası camide vatandaşlarla bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı