Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

 Verusa Holding A.Ş'nin birinci çeyrek sayıları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan a
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 10 Görüntüleme

Hak kullanım işlemleri

Hak kullanım işlemleri

Hak kullanım süreçlerine ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin kayıtlar şöyle:

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin halka arz başvurusu

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin halka arz başvurusu