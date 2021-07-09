Hak kullanımı

Hak kullanımı

 Hak kullanımı duyurusu yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''KRVGD.E Hisse
Ana Sayfa Ekonomi 9 Temmuz 2021 8 Görüntüleme

Hak kullanımı

Hak kullanımı

Hak kullanımı duyurusu yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”KRVGD.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,1333333 TL Teorik Fiyat: 14,717  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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