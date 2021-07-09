Hak kullanımı duyurusu yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”KRVGD.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,1333333 TL Teorik Fiyat: 14,717 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)” denildi.
Hibya Haber Ajansı
Hak kullanımı duyurusu yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”KRVGD.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,1333333 TL Teorik Fiyat: 14,717 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)” denildi.
Hibya Haber Ajansı
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İşleme açılan birincil piyasa
Yeni açılan pay sırası
Devam eden birincil piyasa
KAP duyurusu
Zihin gelişimine katkı sunan Misto Game’e yoğun ilgi
Anadolubank, Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda
CHEP karbon nötr bir şirket haline geliyor
“Türkiye’de sağlık sigortası bulunan 4 milyon kişinin yüzde 60’ı Marmara Bölgesi’nde”
Allianz Motto Hareket Türkiye’deki Tüm Çocukları Harekete Çağırıyor
DHL Express Türkiye, KOBİ’lere e-ticaret anlattı
Türkiyenin En Çekici İşverenleri Belirlendi
Bosch Termoteknoloji’den klimalarla ilgili merak edilen sorular için bilgilendirme videoları!