Işıklar Enerji’nin bağlı ortaklığı sipariş aldı

Işıklar Enerji’nin bağlı ortaklığı sipariş aldı

 Işıklar Güç ve Yapı Holding A.Ş'nin bağlı iştiraki sipariş aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ya
Ana Sayfa Ekonomi 13 Temmuz 2021 8 Görüntüleme

Hak kullanımı

Hak kullanımı

Hak kullanımı bildirimi yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”NTGAZ.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,2826086 TL Teorik Fiyat: 7,947 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)” denildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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