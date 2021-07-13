Hak kullanımı bildirimi yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”NTGAZ.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,2826086 TL Teorik Fiyat: 7,947 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)” denildi.
Hibya Haber Ajansı
Hak kullanımı bildirimi yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”NTGAZ.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,2826086 TL Teorik Fiyat: 7,947 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)” denildi.
Hibya Haber Ajansı
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