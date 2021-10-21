Bera Holding’in denetçi firmasının tescili

Bera Holding’in denetçi firmasının tescili

 Bera Holding A.Ş'nin denetçi firması tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklam
Ana Sayfa Ekonomi 21 Ekim 2021 43 Görüntüleme

Hak kullanımı

Hak kullanımı

Hak kullanımı bildirimi yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”VAKFN.E %25 Kar Hissesinden Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 9,32 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)” denildi.

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Sovos, 2021 SGK Teşviklerinde Gelinen Güncel Durumu Değerlendirdi

Sovos, 2021 SGK Teşviklerinde Gelinen Güncel Durumu Değerlendirdi