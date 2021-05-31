Hak kullanımı

Hak kullanımına ait bildirimi yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
”AGHOL.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,1642477 TL Teorik Fiyat: 23,016 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
GENTS.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,064935 TL Teorik Fiyat: 4,845 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
OYAYO.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0530452 TL Teorik Fiyat: 7,637 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
SISE.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,1632272 TL Teorik Fiyat: 7,767 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
VESBE.E Hisse Başına Brüt Temettü: 1,4035087 TL Teorik Fiyat: 49,346 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)”
Hibya Haber Ajansı