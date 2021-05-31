Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

 Halkbank, 83. kuruluş yıl dönümünü sıcak bir sinemayla ekranlara taşıyor. Sinema, “Önce Halk Sonra Bankay
Ana Sayfa Ekonomi 31 Mayıs 2021 9 Görüntüleme

Hak kullanımı

Hak kullanımı

Hak kullanımına ait bildirimi yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”AGHOL.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,1642477  TL Teorik Fiyat: 23,016  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

GENTS.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,064935   TL Teorik Fiyat: 4,845  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

OYAYO.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0530452   TL Teorik Fiyat: 7,637   TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

SISE.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,1632272   TL Teorik Fiyat: 7,767   TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

VESBE.E Hisse Başına Brüt Temettü: 1,4035087   TL Teorik Fiyat: 49,346  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)”

Hibya Haber Ajansı

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