MESA, iç mimari tasarıma destek veriyor

MESA, iç mimari tasarıma destek veriyor

 Mimarinin geleceği olan gençleri desteklemesi sebebiyle müsabakaya sponsor olmayı tercih eden MESA, müsab
Ana Sayfa Ekonomi 10 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Hak kullanımı

Hak kullanımı

Hak kullanımı bildirimi yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”LINK.E Hisse Başına Brüt Temettü: 0,2941176  TL Teorik Fiyat: 33,326 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)” denildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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