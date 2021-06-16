Sağlıklı baba ve çocuk ilişkisi

Sağlıklı baba ve çocuk ilişkisi

 İrtibat her alanda kıymetli olduğu üzere baba ile çocuk ortasındaki yakınlaşmanın, anlaşılmanın da temeli
Ana Sayfa Ekonomi 16 Haziran 2021 9 Görüntüleme

Hak kullanımı

Hak kullanımı

Hak kullanımı bildirimi yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”ALCAR.E Hisse Başına Brüt Temettü: 1,15 TL Teorik Fiyat: 301,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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