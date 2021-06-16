Hak kullanımı bildirimi yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”ALCAR.E Hisse Başına Brüt Temettü: 1,15 TL Teorik Fiyat: 301,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)” denildi.
Hibya Haber Ajansı
Hak kullanımı bildirimi yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”ALCAR.E Hisse Başına Brüt Temettü: 1,15 TL Teorik Fiyat: 301,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)” denildi.
Hibya Haber Ajansı
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
KAP duyurusu
Doğan Burda Dergi’de atama
Doğuş Holding’ten pay satışı
Borsada kod değişikliği
Konut piyasası pandemi etkisinden sıyrılmaya çalışıyor
İZODER Başkanı Levent Gökçe: “Hava kirliliğinin azalmasında binalarda ısı yalıtımının önemli etkisi var”
ATP Payları BİST’te işleme açıldı…
Vestel üretimini artırırken, kaynak kullanımını azaltıyor
Arzum’un Dijital Promotör uygulamasına Perakende Güneşi ödülü
Paylaşımlı mobilite platformu HOP!, Inveo liderliğinde 25.9 milyon TL’lık finansman aldı
İzocam her adıma çevreye katkı sağlıyor
Türkiye İMSAD’dan ‘Dünya Çevre Günü’ açıklaması