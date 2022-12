Haliç kıyısındaki Osmanlı mirası yeniden ayağa kaldırıldı

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç kıyısında yıllarca metruk halde bırakılan ve kaderine terk edilen Osmanlı mirası 3 tarihi binayı, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında kentin kültür-sanat hayatına kazandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir’in Miras ekipleri tarafından restore edilen ve “Haliç Sanat” adıyla hizmete alınan tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Başkan İmamoğlu; Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdul Ezel Paşa Caddesi No:4 (Haliç Sanat Odak 1), aynı mahalle ve caddedeki No: 95 (Haliç Sanat Odak 2) ile Balat Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi’ndeki No: 6’da (Haliç Sanat Odak 3) hizmete alınan alanlarla ilgili, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel’den detaylı bilgiler aldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da inceleme gezisinde İmamoğlu’na eşlik etti.

İmamoğlu, metruk hallerinden kurtarılan alanlarla ilgili değerlendirmesini Haliç Sanat Odak 2’de yaptı.

Başkan Ekrem İmamoğlu, ‘Haliç Sanat’ adıyla yeniden eski ihtişamlı günlerine kavuşan 3 tarihi binayı, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında kentin kültür-sanat hayatına kazandırdıklarını belirtti.

“İstanbul’un dönüşümü dediğimiz şey, aslında bazen sizi çok büyük hazinelerle de buluşturabiliyor” diyen Başkan İmamoğlu, “Birkaç yüzyıl öncesinden bugüne kalmış, ama harabeye dönüşmüş, biraz da tahrip edilmiş yapının, geçmişin izlerini de içine alarak dönüşümünün sağlanması, tam da hayal ettiğimiz Haliç eksenindeki o sanat kurgusunu güçlü kılacak buluşma noktalarını bize kazandırdı. Burada tarihin izlerini, maneviyatı, aslında nasıl bir şehirde yaşadığımızın güçlü bir gösterisini, şovunu izleyebilirsiniz aslında” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, tüm İstanbulluları ‘Haliç Sanat’ın 3 noktasını ziyaret etmeye çağırdı.