Halk Gayrimenkul’de komite üyeleri belirlendi

Halk Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’de komite üyeleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Denetimden Sorumlu Komite için Raci Kaptan Kolaylı’nın (Bağımsız Üye) lider, Fuat Gedik’in (Bağımsız Üye) üye olarak, Kurumsal İdare Komitesi için Raci Kaptan Kolaylı’nın (Bağımsız Üye) lider, Mehmet Hakan Tercan ve Kurumsal Bağlantı & Yatırımcı Münasebetleri Müdürü Uğur Güney’in üye olarak, Riskin Erken Tespiti Komitesi için Raci Kaptan Kolaylı’nın (Bağımsız Üye) lider ve Fuat Gedik’in (Bağımsız Üye) üye olarak ve Fiyatlandırma Komitesi için Raci Kaptan Kolaylı’nın (Bağımsız Üye) lider ve Mehmet Tanrıverdi’nin üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.”



Hibya Haber Ajansı