Ege Gübre’de genel kurul tescili

Ege Gübre’de genel kurul tescili

 Ege Gübre Sanayii A.Ş'nin genel şura kararları tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıl
Ana Sayfa Ekonomi 30 Mayıs 2021 13 Görüntüleme

Halk Gayrimenkul’de komite üyeleri belirlendi

Halk Gayrimenkul’de komite üyeleri belirlendi

Halk Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’de komite üyeleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Denetimden Sorumlu Komite için Raci Kaptan Kolaylı’nın (Bağımsız Üye) lider, Fuat Gedik’in (Bağımsız Üye) üye olarak, Kurumsal İdare Komitesi için Raci Kaptan Kolaylı’nın (Bağımsız Üye) lider, Mehmet Hakan Tercan ve Kurumsal Bağlantı & Yatırımcı Münasebetleri Müdürü Uğur Güney’in üye olarak, Riskin Erken Tespiti Komitesi için Raci Kaptan Kolaylı’nın (Bağımsız Üye) lider ve  Fuat Gedik’in (Bağımsız Üye) üye olarak ve Fiyatlandırma Komitesi için Raci Kaptan Kolaylı’nın (Bağımsız Üye) lider ve Mehmet Tanrıverdi’nin üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin halka arz başvurusu

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin halka arz başvurusu