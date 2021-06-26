Halk Gayrimenkul’de sermaye artırımı

Halk Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, sermaye artışı ve temel mukavelenin ilgili hususunun tesciline ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı 2020 yılı kar hissesinden karşılanmak üzere, 50.000.000 TL artırılarak 970.000.000 TL’den 1.020.000.000 TL’ye yükseltilmesine ait süreçler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve temel kontratımızın ilgili tadil unsuru (8. madde) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı