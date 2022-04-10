Halk Oyunları müsabakalarında Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu rüzgârı

Kastamonu’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin birçok ilinden halk oyunları ekiplerinin katılım sağladığı “Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Birinciliği” müsabakalarının kazananı belli oldu.

Bursa, Burdur, Kastamonu, Artvin, Antalya, Kütahya, Adana, Van ve Sivas olmak üzere 9 ilden halk oyunu ekibinin kıyasıya yarıştığı Kastamonu’daki, ‘Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu jüriden 87,52 puan alarak birinci oldu.

Bursa yarışmalarını birincilikle tamamlayan ardından Manisa’da gerçekleştirilen müsabakalar da Marmara ve Ege birinciliği kazanan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Kastamonu’da ki Türkiye finallerinde birinci olarak başarısını sürdürdü.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi birincilik kupasını Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın elinden aldı.

Şampiyon Ekip ödül töreninin ardından antrenör Sedat Planalı ve Okul Müdürü Ramazan Yürük ile birlikte kupa sevinci yaşadı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı